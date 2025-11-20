Международный Муниципальный Форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
20 ноября 2025 в 09:46

Российская компания продаст за 250 млрд рублей «химическое сердце» Башкирии

«Газпром» планирует продать нефтехимкомплекс в Башкирии до конца 2025 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Компания «Газпром» планирует до конца 2025 года продать нефтехимический комплекс «Газпром нефтехим Салават», расположенный в Башкирии, пишут «Известия» со ссылкой на информированные источники. Основанный в 1948 году комплекс является крупнейшим в России предприятием нефтехимической отрасли. Он производит свыше 150 видов продукции, включая различные марки бензина, дизельное и котельное топливо, полиэтилены, стирол, карбамид и аммиак.

По итогам 2024 года выручка предприятия выросла на 14%, достигнув 302,8 млрд рублей, однако чистая прибыль сократилась почти в семь раз, составив 4,4 млрд рублей. Покупателем выступает холдинг «Росхим», а стоимость сделки оценивается в диапазоне 250–270 млрд рублей. По данным источников, «Газпром» инициировал продажу в условиях ухудшения собственных финансовых показателей — по итогам 2024 года чистый убыток корпорации достиг рекордных за последние 25 лет 1 трлн рублей.

Ранее суд отклонил исковое заявление «Газпрома» к инспекции Федеральной налоговой службы. Холдинг требовал отменить отказ в предоставлении налоговой льготы, которая, по его мнению, полагалась за строительство комплекса «Лахта Центр» в 2020–2021 годах.

До этого дочерняя структура «Газпрома» приобрела контрольный пакет акций российского производителя автомобилей премиум-класса Aurus. «Газпром Тех» получил 51% компании.

Газпром
продажи
компании
Башкирия
