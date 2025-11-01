Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
01 ноября 2025 в 16:30

«Газпрому» не удалось выбить для себя льготы на миллиарды рублей

ФНС отказала «Газпрому» в льготах для «Лахта центра» на 3,5 млрд рублей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к городской Межрайонной инспекции ФНС, передает «Интерфакс». Холдинг настаивал на отмене отказа в предоставлении льготы, которая якобы причиталась ему в 2020–2021 годах в связи с возведением комплекса «Лахта Центр». Налоговые органы отказали «Газпрому» в применении льгот в размере 3,456 млрд рублей.

Согласно материалам дела, налоговая льгота, которая применялась к данному объекту недвижимости в 2020 и 2021 годах, является необоснованной. К тому же денежные средства уже были перечислены в бюджет. В прошлом году компания направила уточненные декларации, согласно которым суммы налоговых обязательств сокращались бы на 1,571 и 1,885 млрд руб. соответственно.

Среди аргументов налоговой указано, что объект ввел в эксплуатацию застройщик АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» до его передачи головной компании, а не непосредственно налогоплательщиком ПАО «Газпром». Кроме того, в материале отмечается, что комплекс не использовался в рассматриваемый период.

Ранее сообщалось, что с 1 ноября 2025 года ФНС получила право взыскивать долги с физических лиц и самозанятых по налогам без решения суда. Уведомление о задолженности будет направляться через личный кабинет налогоплательщика, «Госуслуги» или заказным письмом. У налогоплательщика есть 30 дней на оспаривание.

налоги
Газпром
суды
ФНС
