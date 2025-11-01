«Газпрому» не удалось выбить для себя льготы на миллиарды рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти отклонил иск «Газпрома» к городской Межрайонной инспекции ФНС, передает «Интерфакс». Холдинг настаивал на отмене отказа в предоставлении льготы, которая якобы причиталась ему в 2020–2021 годах в связи с возведением комплекса «Лахта Центр». Налоговые органы отказали «Газпрому» в применении льгот в размере 3,456 млрд рублей.

Согласно материалам дела, налоговая льгота, которая применялась к данному объекту недвижимости в 2020 и 2021 годах, является необоснованной. К тому же денежные средства уже были перечислены в бюджет. В прошлом году компания направила уточненные декларации, согласно которым суммы налоговых обязательств сокращались бы на 1,571 и 1,885 млрд руб. соответственно.

Среди аргументов налоговой указано, что объект ввел в эксплуатацию застройщик АО «Многофункциональный комплекс Лахта Центр» до его передачи головной компании, а не непосредственно налогоплательщиком ПАО «Газпром». Кроме того, в материале отмечается, что комплекс не использовался в рассматриваемый период.

