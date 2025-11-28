День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:09

«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере

Глава МИД Эстонии Цахкна сравнил Европу со старым толстым котом

Маргус Цахкна Маргус Цахкна Фото: Pavlo Bahmut/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Европа превратилась в «старого жирного кота», заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Newsweek. Такую характеристику он использовал в контексте увеличения странами НАТО в Европе инвестиций в оборонную промышленность.

Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот, — сказал дипломат.

Ранее СМИ на Западе писали, что эстонские власти выступили с инициативой проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса, включая отработку применения западного ядерного оружия у границ России. По информации из Таллина, такие маневры призваны продемонстрировать военную мощь Североатлантического альянса и будут организованы в случае одобрения предложения эстонского правительства.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал, что Россия может ответить проведением аналогичных учений, если США возобновят ядерные испытания. По его словам, именно этот вопрос обсуждался 5 ноября на оперативном совещании постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации.

Европа
Эстония
НАТО
ВПК
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Мединский ответил, почему россияне интересуются историей
В России парковочные места дорожают быстрее жилья
В России захотели уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки
Элтон Джон раскрыл последствия перенесенной инфекции
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.