«Старый жирный кот»: в Эстонии раскритиковали ЕС за действия в одной сфере Глава МИД Эстонии Цахкна сравнил Европу со старым толстым котом

Европа превратилась в «старого жирного кота», заявил министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в интервью изданию Newsweek. Такую характеристику он использовал в контексте увеличения странами НАТО в Европе инвестиций в оборонную промышленность.

Я много раз говорил, что Европа годами и десятилетиями ведет себя как старый жирный кот, — сказал дипломат.

Ранее СМИ на Западе писали, что эстонские власти выступили с инициативой проводить учения НАТО вблизи восточного фланга Альянса, включая отработку применения западного ядерного оружия у границ России. По информации из Таллина, такие маневры призваны продемонстрировать военную мощь Североатлантического альянса и будут организованы в случае одобрения предложения эстонского правительства.

До этого главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко указал, что Россия может ответить проведением аналогичных учений, если США возобновят ядерные испытания. По его словам, именно этот вопрос обсуждался 5 ноября на оперативном совещании постоянных членов Совета безопасности Российской Федерации.