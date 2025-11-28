Раскрыт главный страх Бельгии по передаче Украине доходов от активов России

Бельгия опасается, что ее могут привлечь к международному суду в случае передачи Украине доходов от замороженных активов России, предположил в беседе с NEWS.ru политолог Юрий Светов. Он отметил, что главы евродипломатии и ЕК Кая Каллас и Урсула фон дер Ляйен не будут наказаны за такие действия. По его словам, отвечает за средства лишь страна, на территории которой находится депозитарий.

Бельгия резонно заявляет о том, что не будет передавать доходы от замороженных российских активов ЕС, потому что она как страна, где находится этот депозитарий, несет за них ответственность. Риторика Каллас звучит так: «Давайте наворуем, и нам ничего за это не будет». Бельгия прекрасно понимает, что ни Каллас, ни фон дер Ляйен, не понесут наказания. В стране осознают, что передача доходов от наших активов на нужды Украине заставит задуматься другие страны, безопасно ли хранить деньги в Брюсселе. В таком случае Бельгии придется столкнуться с колоссальными потерями. Тем более, страну могут привлечь к международному суду, — пояснил Светов.

Ранее сообщалось, что чиновники стран Евросоюза подозревают Бельгию в удержании доходов от российских активов. Дипломаты возмущены тем, что у Брюсселя, вероятно, есть скрытые мотивы. Они считают, что бельгийцы могут использовать эти средства в своих интересах.

Впоследствии представитель МИД России Мария Захарова завила, что сообщения о возможном изъятии Бельгией доходов от российских активов требуют тщательного анализа. По ее словам, любое использование западными странами средств РФ воспринимается как воровство.