28 ноября 2025 в 17:11

В России парковочные места дорожают быстрее жилья

Цена машино-мест в России приблизилась к 20% стоимости жилья

Фото: Shutterstock/FOTODOM
В России стоимость машино-мест растет быстрее цен на квартиры, сообщают «Известия» со ссылкой на девелоперскую компанию «Талан» и консалтинговую компанию MACON. Доля парковочных объектов в цене жилья уже приблизилась к 20%.

По данным экспертов, цена парковочного места в жилых комплексах в среднем достигает 2–3 млн рублей, а в премиальном сегменте стоимость может превышать 20 млн. За последний год рост цен на такие объекты составил около 20%, тогда как квартиры подорожали лишь на 7–9%. Аналитики объясняют это ограниченным количеством парковочных мест, сложностями их строительства, а также необходимостью дополнительного технического оснащения.

Ранее стало известно, что законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект, согласно которому срок оплаты парковки может быть увеличен. Инициатива была предложена главой фракции «Яблоко» Александром Шишловым. Сейчас водитель обязан оплатить парковочное место в течение 15 минут и освободить его через 10 минут по истечении оплаченного времени. Новое предложение предполагает возможность оплаты до конца текущих суток, как это реализовано в Москве.

