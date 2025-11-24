День матери
24 ноября 2025 в 19:54

В Петербурге могут смягчить правила оплаты парковки

В Петербурге комиссия Заксобрания одобрила продление оплаты парковки

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
Законодательное собрание Санкт-Петербурга одобрило законопроект, согласно которому срок оплаты парковки может быть увеличен, передает «Фонтанка». Инициатива была предложена главой фракции «Яблоко» Александром Шишловым.

Сейчас водитель обязан оплатить парковочное место в течение 15 минут и освободить его через 10 минут по истечении оплаченного времени. Новое предложение предполагает возможность оплаты до конца текущих суток, как это реализовано в Москве.

Шишлов утверждает, что текущие нормативные акты слишком обременены фискальными требованиями, поскольку количество выписываемых штрафов исчисляется десятками тысяч. Он предлагает ввести возможность постоплаты, что, по его мнению, поможет снизить нагрузку на горожан и уменьшить количество дел в судах.

Комиссия одобрила инициативу в общем виде, но авторам необходимо исправить технические недочеты. Представители «Единой России» и профильной комиссии отметили проблему прерывания парковочной сессии, из-за чего штраф приходит даже при своевременной оплате следующего часа.

Ранее юрист Полина Денисова предупредила о возможных крупных штрафах за парковку в зеленых зонах в России. Она отметила, что отсутствие растительности не освобождает от запрета на стоянку автомобилей. Чтобы избежать штрафов, не стоит парковаться на неасфальтированных участках.

