23 августа 2025 в 06:02

Апелляция смягчила приговор генерал-майору Минобороны РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM

2-й Западный окружной военный суд пересмотрел приговор в отношении генерал-майора Минобороны России Анвара Галимуллина, осужденного за служебный подлог и растрату в особо крупном размере. Апелляционная инстанция исключила из приговора дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тысяч рублей, пишет ТАСС.

Приговор изменить, исключить дополнительное наказание в виде штрафа в размере 500 тыс. рублей. В остальной части приговор оставить без изменений, а апелляционные жалобы — без удовлетворения, — говорится в документах.

Основная часть приговора, предусматривающая 2,5 года условного лишения свободы, осталась без изменений. По тому же делу был осужден полковник запаса Юрий Убогий, который также получил условный срок и лишился штрафа по решению апелляции. Оба военнослужащих были признаны виновными по статьям о служебном подлоге и растрате.

Суд также запретил обоим осужденным занимать руководящие должности в течение двух лет. На момент оглашения приговора Галимуллин и Убогий находились под подпиской о невыезде и надлежащем поведении. Приговор вступил в законную силу и обжалованию не подлежит. Дело было рассмотрено с соблюдением всех процессуальных норм, а решение апелляционной инстанции является окончательным.

Ранее бывшему заместителю мэра города Дегтярска Виктору Солдатову ужесточили наказание в виде условного срока до 3,5 лет в колонии строгого режима. До этого экс-чиновнику назначили 3,5 года условно и 1,6 млн рублей штрафа за передачу взятки.

суды
апелляции
смягчение
приговоры
