Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима Экс-заммэра Дегтярска сменили условный срок на строгий режим за передачу взятки

Бывшему заместителю мэра города Дегтярска Виктору Солдатову ужесточили наказание в виде условного срока до 3,5 лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области, которая и добивалась апелляции. Ранее экс-чиновнику назначили 3,5 года условно и 1,6 млн рублей штрафа за передачу взятки.

Прокуратура района, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, принесла на него апелляционное представление, попросив усилить наказание, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2024 году Солдатов выступил посредником в передаче взятки от учредителя ООО «Жилые кварталы» для главы городского округа Вадима Пильникова. За это заммэра получил 1,7 млн рублей, за которые чиновники должны были закрыть глаза на недостатки при приемке работ по контрактам.

Решение об ужесточении наказания принял Свердловский областной суд. Солдатова взяли под стражу прямо в конце заседания.

