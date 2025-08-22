Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
22 августа 2025 в 20:54

Российскому экс-чиновнику сменили условный срок на колонию строгого режима

Экс-заммэра Дегтярска сменили условный срок на строгий режим за передачу взятки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Бывшему заместителю мэра города Дегтярска Виктору Солдатову ужесточили наказание в виде условного срока до 3,5 лет в колонии строгого режима, сообщает прокуратура Свердловской области, которая и добивалась апелляции. Ранее экс-чиновнику назначили 3,5 года условно и 1,6 млн рублей штрафа за передачу взятки.

Прокуратура района, не согласившись с мягкостью назначенного наказания, принесла на него апелляционное представление, попросив усилить наказание, — говорится в сообщении.

Согласно материалам дела, в 2024 году Солдатов выступил посредником в передаче взятки от учредителя ООО «Жилые кварталы» для главы городского округа Вадима Пильникова. За это заммэра получил 1,7 млн рублей, за которые чиновники должны были закрыть глаза на недостатки при приемке работ по контрактам.

Решение об ужесточении наказания принял Свердловский областной суд. Солдатова взяли под стражу прямо в конце заседания.

Ранее сообщалось, что бывшего начальника отдела одной из больниц в Кузбассе приговорили к девяти годам колонии строгого режима за взятки. Суд доказал, что фигурант за деньги помогал директорам различных фирм и бизнесменам создавать благоприятные условия для заключения договоров на покупку товаров и услуг. Преступления были совершены с 2018 по 2022 год, подчеркнули в ведомстве.

Россия
Свердловская область
суды
приговоры
тюрьмы
взятки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Путин пословицей ответил на слова благодарности атомщиков
Министр обороны США уволил «главного разведчика» из-за утраты доверия
Путин заявил о приверженности России урегулированию ситуации на Украине
Икра из кабачков «Пальчики оближешь»
Трамп назвал дату жеребьевки ЧМ-2026 по футболу
Голод, нищета, смерти: зачем потомки жертв холокоста убивают арабов в Газе
Поколение «альфа»: кто это и что их ждет?
Путин посетил выставку о развитии научных центров в закрытых городах
Мишустин исключил форум «Армия» из списка военных выставок в 2025 году
Путин оценил вклад атомщиков в суверенитет России
«Отправлена на убой»: раскрыта новая деталь ликвидации спецназа ВСУ
Трамп похвастался общим фото с Путиным на Аляске
Глава МИД Нидерландов ушел в отставку из-за санкций против Израиля
Лукашенко объяснил, от кого на самом деле зависит Европа
Настоящий Прованс: кабачковая икра с анчоусами и лавандовым медом
В Черном море ликвидировали группу спецназа ВМС ВСУ вместе с капитаном
«Сделают выводы»: визит Путина в закрытый город назвали сигналом Западу
В Ивановской области чиновника заподозрили во взятке в 17 млн рублей
Названа главная причина потерь среди лучших подразделений ВСУ
Кадыров сообщил о начале важной инициативы по сектору Газа
Дальше
Самое популярное
Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!
Общество

Выдержит −30 °C и июльское пекло! Многолетник-любимка моего сада!

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек
Общество

Готовим идеальное варенье из яблок: как сохранить форму долек

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!
Общество

Вкуснее запеканки! Кабачковые зразы с яйцом и зелёным луком за 20 минут!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.