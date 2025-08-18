Экс-начальник российской больницы получил девять лет строгача за взятки Суд в Кузбассе дал девять лет экс-начальнику больницы за взятки от бизнесменов

Бывшего начальника отдела материально-технического снабжения одной из больниц в Кузбассе приговорили к девяти годам лишения свободы в колонии строгого режима за взятки, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Кемеровской области. С 2018 по 2022 год мужчина за денежное вознаграждение помогал директорам различных фирм и бизнесменам создавать благоприятные условия для заключения договоров на покупку товаров и услуг.

В общей сложности он получил от двух директоров коммерческих организаций и двоих предпринимателей свыше 1 млн 500 тысяч рублей, — подчеркнули в ведомстве.

В рамках следствия на имущество и деньги взяточника наложили арест на сумму более 24 млн рублей. Вину в совершении преступления подсудимый признал частично. Следователи не раскрывают имени осужденного, но, по данным информированного источника, речь идет о бывшем сотруднике областной больницы Павле Бойко.

Ранее сотрудники УФСБ задержали в Татарстане управляющего директора АО «ЦНИИ Геолнеруд» по делу о мошенничестве. Установлено, что мужчина заключил договоры на выполнение исследований месторождений полезных ископаемых, однако на самом деле данные работы не проводились. Сумму ущерба оценили в 11,5 млн рублей.