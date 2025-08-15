Переговоры Путина и Трампа на Аляске
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
15 августа 2025 в 11:49

В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество

ФСБ задержала в Казани главу «ЦНИИ Геолнеруд» за мошенничество

ФСБ РФ ФСБ РФ Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сотрудники УФСБ задержали в Татарстане управляющего директора АО «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых» («ЦНИИ Геолнеруд») по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по республике. Сумму ущерба оценили в 11,5 млн рублей.

Установлено, что руководитель организации с государственным участием заключил договоры на сумму более 11,5 млн рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Однако данные исследования не проводились, денежные средства путем перечислений на счета физических лиц выведены в наличный оборот и присвоены фигурантом дела, – уточнили в службе.

В ФСБ отметили, что исследования не проводились, а деньги путем перечислений на счета физлиц фигурант дела вывел в наличный оборот и присвоил. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее занимавшего пост первого замглавы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова обвинили в присвоении 28 млн рублей, выделенных на исполнение госконтрактов. Кроме того, в материалах дела указано, что ему инкриминируется получение взятки на сумму 3 млн рублей.

ФСБ
мошенничество
Татарстан
Казань
задержания
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
От флага до карри. В Москве отметили День независимости Индии: фото
Российские военные выгнали ВСУ из города в ДНР
Магнитные бури сегодня, 15 августа: что завтра, скачки давления, стресс
В Госдуме рассказали, когда работника отправят к психиатру
Хищник утащил мужчину прямо на глазах у семьи
Почему не работают звонки в WhatsApp и Telegram: сбои 15 августа, проблемы
Мать американского миллиардера умерла от тяжелой болезни
В СК уточнили число пострадавших при атаке ВСУ на Курск
Медведчук раскрыл последствия саммита на Аляске
Раскрыто число погибших при взрыве на заводе в Рязанской области
Названо число находящихся под завалами после ЧП на заводе под Рязанью
В Сети появилось предсказание Жириновского Трампу по встрече на Аляске
В США ответили на вопрос о контактах Трампа с Зеленским перед саммитом
В Госдуме рассказали, что случилось с Европой перед переговорами на Аляске
Лучшие собаки-компаньоны: ТОП-10 пород
Цвет настроения — Melke: выбираем окна под интерьер
Режим ЧС ввели в Камчатском крае
Врач рассказала, как силовые тренировки могут быть опасными для сердца
Россияне выбрали наиболее подходящий вариант произношения слова «миллион»
Автоблогер с 7 млн подписчиками отправился в колонию за дачу взятки
Дальше
Самое популярное
WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокируют в России навсегда? Что известно к 13 августа, инсайды

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира
Спорт

Вьетнамские волейболистки провалили гендерный тест на чемпионате мира

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ
Общество

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 14 августа: где сбои в РФ

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.