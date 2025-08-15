В Татарстане задержали главу геоинститута за мошенничество ФСБ задержала в Казани главу «ЦНИИ Геолнеруд» за мошенничество

Сотрудники УФСБ задержали в Татарстане управляющего директора АО «Центральный научно-исследовательский институт геологии нерудных полезных ископаемых» («ЦНИИ Геолнеруд») по делу о мошенничестве, сообщает ТАСС со ссылкой на управление ФСБ по республике. Сумму ущерба оценили в 11,5 млн рублей.

Установлено, что руководитель организации с государственным участием заключил договоры на сумму более 11,5 млн рублей на выполнение аналитических исследований месторождений полезных ископаемых с подконтрольными ему организациями. Однако данные исследования не проводились, денежные средства путем перечислений на счета физических лиц выведены в наличный оборот и присвоены фигурантом дела, – уточнили в службе.

В ФСБ отметили, что исследования не проводились, а деньги путем перечислений на счета физлиц фигурант дела вывел в наличный оборот и присвоил. Возбуждено уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и мошенничестве (ч. 1 ст. 285 и ч. 4 ст. 159 УК РФ).

Ранее занимавшего пост первого замглавы ФКУ «Центр поддержки» при Минэкономразвития РФ Андрея Шестакова обвинили в присвоении 28 млн рублей, выделенных на исполнение госконтрактов. Кроме того, в материалах дела указано, что ему инкриминируется получение взятки на сумму 3 млн рублей.