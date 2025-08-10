Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Стало известно, в чем обвиняют экс-замглавы Центра поддержки при МЭР

Экс-замглавы Центра поддержки при Минэкономразвития обвиняют в хищении и взятке

Фото: Александра Погиба/NEWS.ru

Бывшего первого заместителя главы федерального казенного учреждения «Центр поддержки» при Минэкономразвития России Андрея Шестакова обвиняют в хищении 28 млн рублей, предназначенных для оплаты госконтрактов, говорится в материалах дела. Чиновнику также вменяют получение взятки в размере 3 млн рублей, передает ТАСС.

Шестаков А. А. обвиняется по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата в особо крупном размере), части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), пункту «б» части 4 статьи 174.1 УК РФ (отмывание денег в особо крупном размере), — отмечается в уголовном деле.

Ранее сообщалось, что военный суд в Москве приговорил к 2,5 года колонии условно генерал‑майора Минобороны России Анвара Галимуллина по делу о служебном подлоге и особо крупной растрате. Также условный срок в 1,5 года получил полковник запаса Юрий Убогий.

Прежде стало известно, что адвокаты бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подали апелляционную жалобу на решение о продлении его ареста до 23 октября. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении служебных обязанностей.

