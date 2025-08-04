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04 августа 2025 в 19:35

Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны

В Мосгорсуд подана апелляция на продление ареста Иванова до октября

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Адвокаты бывшего заместителя министра обороны России Тимура Иванова подали апелляционную жалобу на решение о продлении его ареста до 23 октября, сообщили РИА Новости в Мосгорсуде. Экс-чиновник обвиняется в получении взяток в особо крупном размере при исполнении служебных обязанностей.

Зарегистрирована апелляционная жалоба на постановление Мосгорсуда о продлении срока содержания Иванова Тимура Вадимовича до 23 октября, — уточнили в инстанции.

Следствие считает, что Иванов и его сообщник Сергей Бородин получили взятки на сумму около 1 млрд рублей, при этом сам обвиняемый своей вины не признает. Прежде по другому уголовному делу, связанному с растратой средств при закупке паромов для Керченской переправы, Иванов был приговорен к 13,5 года колонии и штрафу в 100 млн рублей. Защита уже обжаловала этот приговор.

В новом деле фигурирует также соучредитель ООО «ОлимпСитиСтрой» Александр Фомин, который, по версии следствия, предоставлял Иванову и Бородину имущественные услуги. Ожидается, что апелляция будет рассмотрена в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что московская управляющая компания «Жилищник района Арбат» потребовала через суд взыскать долги за коммунальные услуги с Тимура Иванова и его экс-супруги. По данным журналистов, исковое заявление было возвращено без рассмотрения по существу.

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