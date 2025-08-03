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03 августа 2025 в 10:14

Арбатский «Жилищник» подал в суд на арестованного экс-замминистра обороны

«Жилищник» потребовал через суд взыскать долги по ЖКУ с экс-замглавы МО Иванова

Тимур Иванов Тимур Иванов Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Московская управляющая компания «Жилищник района Арбат» потребовала через суд взыскать долги за коммунальные услуги с бывшего заместителя министра обороны Тимура Иванова и его экс-супруги, сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные материалы. По данным агентства, исковое заявление было возвращено без рассмотрения по существу.

ГБУ «Жилищник района Арбат» обратился в столичный суд с иском о взыскании платы за жилую площадь и коммунальные платежи, тепло и электроэнергию 19 июня. В числе ответчиков значились сам Тимур Иванов, его бывшая жена Светлана, а также двое ее детей от предыдущего брака.

В подтверждение своих требований «Жилищник» предоставил суду пакет документов, включающий единый жилищный документ с информацией о жилом помещении и проживающих лицах, документ о праве пользования жильем и выписку из финансового лицевого счета. Суд в рассмотрении иска отказал — причины, по которым заявление было возвращено, не уточняются.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд на три месяца (до 23 октября) продлил срок ареста Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей. По словам адвоката экс-замглавы Минобороны, защита обжалует это решение суда.

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Тимур Иванов
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