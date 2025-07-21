Бывшему замминистра обороны продлили арест по делу о взятках Экс-замминистра обороны Иванову продлили арест по делу о взятках до 23 октября

Мосгорсуд на три месяца (до 23 октября) продлил срок ареста экс-заместителю главы Минобороны России Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении взяток на сумму более 1,3 млрд рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на одного из адвокатов подсудимого Дениса Балуева. По словам юриста, защита обжалует это решение суда.

Московский городской суд удовлетворил только что ходатайство следственного органа о продлении срока стражи нашему подзащитному Тимуру Иванову в рамках уголовного дела о получении им взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК РФ). Срок ареста продлен еще на три месяца, то есть до 23 октября. Постановление суда мы обжалуем в апелляционной инстанции, — заявил собеседник агентства.

Иванов, ранее курировавший военно-строительный комплекс Минобороны, обвиняется в получении взяток на сумму около 1 млрд рублей вместе с предпринимателем Сергеем Бородиным. Бородин признал вину и пошел на сделку со следствием, но экс-замминистра продолжает настаивать на своей невиновности.

Ранее Мосгорсуд огласил вердикт по делу экс-замминистра обороны. Иванова приговорили к 13 годам лишения свободы, лишили госнаград и назначили штраф 100 млн рублей. Его признали виновным в растрате средств при покупке паромов для Керченской переправы и выводе более 3,9 млрд рублей из банка «Интеркоммерц».