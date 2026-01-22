Разбили машину, замуровали двор: как получить компенсацию с коммунальщиков

После сильного снегопада, накрывшего Москву в январе, коммунальщики несколько дней пытались справиться с последствиями стихии. Временами они использовали нетрадиционные методы уборки, которые приводили к порче имущества. Куда жаловаться, если работники коммунальных служб разбили вашу машину, а вход во двор завалили снегом, можно ли получить компенсацию — в материале NEWS.ru.

Дворники переместили машину при уборке снега во дворе

Спустя несколько дней после начала снегопада в соцсетях распространилось видео, на котором запечатлено, как трактор вместе с огромным сугробом перемещает по двору автомобиль. Водителя внутри машины не было. Вероятно, она была припаркована так, что мешала уборке снега.

Если при определенных погодных условиях необходимо очистить дорогу, то коммунальщики имеют право перемещать автомобили, заявил NEWS.ru член комитета Торгово-промышленной палаты РФ по предпринимательству в сфере ЖКХ, председатель правления Союза жилищных организаций Москвы Константин Крохин. Он подчеркнул, что убрать снег — это их обязанность.

«При этом даже не требуется уведомлять водителей. Дорога должна быть почищена в первые сутки снегопада. Это делается для безопасности людей. Поэтому у коммунальщиков есть право перемещать авто, если они мешают уборке. Однако просто передвинуть машину, толкнув ее трактором, недопустимо», — отметил он.

Эксперт предположил, что перемещение автомобиля таким способом — это инициатива водителя трактора, а не распоряжение «сверху».

По словам Крохина, коммунальщики могут применять только те методы, которые исключают повреждение машины, например специальную технику. «Бывали случаи, когда переносили автомобиль на руках. Главное — не нанести ущерб машине», — добавил он.

Коммунальщики засыпали снегом въезд во двор

Жители дома в Высоковольтном проезде пожаловались на то, что коммунальщики завалили снегом выезд из двора и якобы потребовали 30 тысяч рублей за уборку. Москвичи написали заявление в полицию и прокуратуру. В коммунальной службе заявили, что не имеют отношения к происходящему. По их мнению, завалы устраивает руководство местного гаражного кооператива.

«Нельзя заваливать двор снегом. Это нарушение правил пожарной безопасности: пути эвакуации и пожарные проезды должны быть свободны. Если при этом еще есть умысел заработать на ситуации, то это может быть расценено как мошенничество. В этом вопросе должна разбираться полиция», — сказал Крохин.

По его словам, если нет признаков мошенничества или вымогательства, то это некачественная работа дворников. В таком случае нужно обращаться в управляющую компанию или подрядную организацию.

Сбитые с крыши сосульки упали на машину

Зимой для жителей представляют особую опасность сосульки и снег, скопившийся на крышах зданий. На Хуторской улице в Москве коммунальщики почистили крышу, после чего упавший лед разбил лобовое стекло автомобиля и помял припаркованную неподалеку машину.

По словам Крохина, такие случаи зачастую происходят из-за несоблюдения регламента уборки снега с крыш.

«Согласно правилам, внизу, рядом с местом, где идут работы, должны стоять люди с рациями и давать команды тем, кто находится наверху. Они должны осмотреть территорию и следить за тем, чтобы сосульки и сугробы не приземлились человеку на голову и не повредили имущество», — сказал Крохин.

При этом он подчеркнул, что людей, как правило, не хватает. По этой причине дворники, которые за день должны обслужить несколько участков, торопятся и пренебрегают некоторыми правилами, чтобы все успеть сделать. Это приводит к печальным последствиям, уточнил Крохин.

Адвокат Дмитрий Джулай в беседе с NEWS.ru добавил, что представители управляющей компании обязаны огородить место уборки снега и не могут начинать работы до тех пор, пока все машины не будут убраны.

«Сотрудник УК должен охранять огражденную территорию и смотреть, чтобы никому ничего не упало на голову», — отметил он.

Можно ли получить компенсацию с коммунальщиков за порчу имущества

Если сотрудники коммунальных служб повредили имущество, то можно взыскать компенсацию, отметил Крохин. По его словам, нужно направить претензию не в адрес дворника, а управляющей организации.

«Главное — зафиксировать происшествие. Я советую вызвать полицию. Придет участковый, который проверит, опросит жителей. У вас будет на руках материал проверки с номером», — объяснил он.

Джулай также посоветовал собрать доказательства, например записи с камер видеонаблюдения.

«Нужно позвонить в департамент информационных технологий Москвы и попросить забронировать запись. Простому гражданину ее не дадут, но предоставят адвокату по запросу или правоохранительным органам. Кроме того, следует найти свидетелей происшествия», — отметил адвокат.

После этого нужно вызвать оценщика ущерба, отметил Крохин. Эта услуга сегодня обойдется в 10–15 тысяч рублей. Оценщик сфотографирует повреждения и вызовет представителей компании, обслуживающей данную территорию.

«Вы получаете документы по результатам оценки и направляете претензию. Если вам не ответили, можно идти в суд», — сказал эксперт.

Собеседник подчеркнул, что шансы выиграть подобный процесс очень велики. Несмотря на то что тяжба продлится год-полтора, помимо суммы ущерба, можно взыскать с коммунальщиков расходы на юриста и моральную компенсацию в размере около 50% от суммы ущерба.

«Вы потеряете время, но выиграете деньги. В нормальных УК понимают это, поэтому они, скорее всего, предпочтут компенсировать ущерб без суда», — резюмировал Крохин.

Если человек нарушил правила, например припарковался в неположенном месте, в результате чего его машина была разбита, государственная или муниципальная управляющая компания будет защищаться в суде и вряд ли возместит ущерб.

«При этом частники, скорее всего, компенсируют затраты на ремонт», — добавил он.

