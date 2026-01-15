Сугробы выше людей: снег «похоронил» двух человек на Камчатке, что известно

Сугробы выше людей: снег «похоронил» двух человек на Камчатке, что известно

Снежный циклон продолжает бушевать на Камчатке, сходы снежных лавин привели к гибели людей. Как снег «похоронил» двух мужчин на Камчатке, что известно о погибших, как выживает население Петропавловска-Камчатского?

Сколько погибших после схода снега в Петропавловске-Камчатском

15 января двое мужчин погибли в Петропавловске-Камчатском в результате схода снежной массы с крыш зданий. По сообщениям СМИ, им было 60 и 62 года.

Первый погиб в результате схода снега с крыши двухэтажного многоквартирного дома № 16 на улице Советской. Он был опознан как Игорь Быков, сотрудник Центра управления в кризисных ситуациях. Как рассказал министр ЧС Камчатского края Сергей Лебедев, он откапывал свой автомобиль, когда с крыши сошел снег; спасатели обнаружили его еще живым, однако реанимационные мероприятия не помогли.

Второй мужчина погиб в частном секторе на улице Макарова в поселке Сероглазка: мужчину 1963 года засыпало сошедшим с крыши снегом. Спасатели и медики пытались оказать помощь, но мужчина погиб.

Мэр города Евгений Беляев раскритиковал управляющую компанию, которая не почистила крышу от снега. Возбуждено уголовное дело по факту гибели человека, прокуратура проводит проверку и будет оценивать действия должностных лиц управляющей компании.

В Петропавловске-Камчатском и во всем регионе до 18 января объявлен режим лавинной опасности. В городе работает система оповещения. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщили, что на фоне «снежного апокалипсиса» по всему городу происходят сходы лавин с крыш.

Сколько снега выпало на Камчатке

С начала декабря 2025 года Камчатка несколько раз побила рекорды по количеству выпавшего снега: в Петропавловске-Камчатском практически не прекращалась метель.

По данным синоптиков, за сутки 13 января в столице края выпало более 50 мм осадков в форме снега — это половина месячной нормы. В городе сейчас около 0 градусов; мощнейший снегопад будет идти до вечера 16 января и принесет еще более 50 см снега, после этого температура начнет снижаться.

До этого объем осадков в декабре 2025 года превысил три месячные нормы; местные СМИ называют непогоду «бурей столетия» и утверждают, что подобного не наблюдалось в Петропавловске-Камчатском с зимы 1997 года.

«Страшно подумать, но многие камчатские старожилы и за циклон-то нынешнюю непогоду не считают. Они вспоминают пурги 1970–1980 годов и ранее, когда за ночь полностью засыпало снегом бараки. Люди выбирались на волю через чердаки и специально сделанные на такой случай „скворечники“ на крыше, а затем уже начинали откапываться», — пишет «Камчатка-Информ».

Как Камчатка переживает рекордные снегопады, почему ввели режим ЧС

Из-за рекордных снегопадов на Камчатке сугробы уже достигли уровня первого этажа. Снегоуборочная техника не справляется с обилием осадков, что привело к транспортному коллапсу и проблемам с завозом товаров в магазины: во многих местах ассортимент продуктов на исходе, заканчиваются хлеб, готовая продукция, корма для животных и товары первой необходимости, при этом цены остаются прежними.

Стоимость такси в Петропавловске-Камчатском резко выросла, поскольку дороги завалены снегом. В городе ограничено движение всех видов транспорта на нескольких участках дорог. Собственные автомобили жителям приходится расчищать несколько раз за день.

Жители многих жилых домов столкнулись со сложностями при выходе из домов: подъезды оказались под слоем снега, их приходится откапывать или выходить через окна первых этажей. Проблемы создает также нестабильная работа интернета и обрывы линий электропередачи.

По итогам совещания 15 января глава города Евгений Беляев объявил о введении в Петропавловске-Камчатском режима ЧС муниципального уровня. Для устранения последствий циклона привлекут дополнительные силы. Всем предприятиям и организациям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку. В колледжах и техникумах Камчатки отменены занятия. Для перевозки вахтовиков были задействованы автозаки Росгвардии, которые способны прорываться через снежные заносы.

Все вылеты авиарейсов из Петропавловска-Камчатского остановлены.

Читайте также:

Взрыв в здании МВД в Сыктывкаре 15 января: был ли теракт, жертвы, детали

Арестован глава «Куршской косы» Калина: хищения, охота, главные скандалы

БПЛА разнес памятник Степану Бандере во Львове? Удары по Украине 15 января