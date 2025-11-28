Юрист ответила, можно ли наказать соседей за курение в квартире

Юрист Рудакова: наказать соседей за курение в квартире практически невозможно

Наказать соседей за курение в их квартирах практически невозможно, заявила юрист Елена Рудакова. В разговоре с «Вечерней Москвой» она отметила, что норма не распространяется на помещения, находящиеся в собственности.

Сейчас россиянам не запрещено курить в собственном жилье. В случае если введут в действие норму, запрещающую курить в жилом помещении, установить факт курения в определенной квартире будет сложно, — пояснила юрист.

Кроме того, по ее словам, если подобная норма появится, жильцы смогут оспаривать решение суда. Рудакова отметила, что штраф можно будет обжаловать, если никаких доказать к делу не приложено.

