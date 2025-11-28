День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:05

Юрист ответила, можно ли наказать соседей за курение в квартире

Юрист Рудакова: наказать соседей за курение в квартире практически невозможно

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Наказать соседей за курение в их квартирах практически невозможно, заявила юрист Елена Рудакова. В разговоре с «Вечерней Москвой» она отметила, что норма не распространяется на помещения, находящиеся в собственности.

Сейчас россиянам не запрещено курить в собственном жилье. В случае если введут в действие норму, запрещающую курить в жилом помещении, установить факт курения в определенной квартире будет сложно, — пояснила юрист.

Кроме того, по ее словам, если подобная норма появится, жильцы смогут оспаривать решение суда. Рудакова отметила, что штраф можно будет обжаловать, если никаких доказать к делу не приложено.

Ранее юрист Михаил Салкин рассказал, что фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства является уголовным преступлением и может привести к крупному штрафу или лишению свободы. По его словам, подобные правонарушения часто совершаются из-за незнания закона или в погоне за легким заработком.

курение
наказания
соседи
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.