28 ноября 2025 в 04:30

Юрист ответил, чем грозит собственнику фиктивная регистрация мигрантов

Юрист Салкин: фиктивная регистрация мигрантов грозит штрафом или тюрьмой

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Фиктивная регистрация иностранных граждан по месту жительства является уголовным преступлением и может привести к крупному штрафу или лишению свободы, заявил NEWS.ru юрист и правозащитник Михаил Салкин. По его словам, подобные правонарушения часто совершаются из-за незнания закона или в погоне за легким заработком.

За регистрацию мигранта, который не собирается проживать в вашей квартире, предусмотрена уголовная ответственность по статье 322.3 УК РФ. Наказание по ней может варьироваться от штрафа в размере до 500 тыс. рублей и до лишения свободы на срок до пяти лет. По этой статье нередко привлекают либо сердобольных пенсионерок, которые за небольшое вознаграждение регистрируют у себя дворника или знакомого, либо людей из маргинальной среды, которые массово оформляют фиктивные регистрации за несколько тысяч рублей с каждого, — пояснил Салкин.

Ранее сообщалось, что жительница Москвы сдала квартиру без ремонта мигрантам, а позже нашла там место для намаза. Женщина пришла в студию полгода спустя, чтобы проверить, все ли в порядке с жильем. По словам арендатора, люди, которые с ним работают на стройке, приходят в квартиру и молятся по пять раз в день на перерывах.

мигранты
квартиры
россияне
правонарушения
