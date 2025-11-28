День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 04:00

«Главный защитник»: названо неочевидное преимущество цикория

Нутрициолог Попова: цикорий работает как антиоксидант и защищает печень

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Цикорий обладает антиоксидантными свойствами и способствует защите печени, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, напиток может представлять опасность для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Цикорий прочно занял место в ПП-рационе. Многие знают, что он богат инулином и является хорошей альтернативой кофе. Но так ли однозначна его польза? Главный защитник печени не инулин, а цикориевая кислота, настоящий гепатопротектор. Она работает как антиоксидант, помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются в печени при обезвреживании токсинов. Снижает маркеры воспаления в печени. Дает легкий желчегонный эффект, предотвращая застой желчи, что является профилактикой желчнокаменной болезни, — поделилась Попова.

Она подчеркнула, что инулин является пребиотиком, который способствует увеличению численности полезных микроорганизмов в кишечнике, оказывая более положительное влияние на его здоровье, чем на состояние печени. Цикорий, по словам нутрициолога, также помогает регулировать уровень сахара в крови.

Однако иногда цикорий опасен. Желчнокаменная болезнь — прямое противопоказание. Желчегонный эффект может спровоцировать движение камней и колику. В фазе обострения гастрита, панкреатита или при синдроме раздраженного кишечника тоже не стоит включать цикорий в рацион — могут усилиться неприятные симптомы. Возможна и перекрестная реакция при аллергии на растения семейства Астровые, — заключила Попова.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что тыквенные семечки помогают снизить уровень тревожности благодаря высокому содержанию магния. Цикорий с корицей, по ее словам, предотвращает энергетическую недостаточность и чувство усталости.

здоровье
советы
нутрициологи
рацион
Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Кекс-миллионер: финансье — выпечка, которая манит деньги
Юрист ответил, чем грозит просмотр видео без наушников в московском метро
Завестись зимой без проблем: выбираем автомобильный аккумулятор для морозов
Психолог рассказала, как убедить ребенка навести порядок в комнате
Психолог рассказала, как семейному человеку найти время на хобби
ПВО сбила летевшие на Москву дроны ВСУ
«Палка о двух концах»: Степашин прояснил ситуацию с ключевой ставкой в РФ
Биография Любови Полищук: как жила и умерла народная артистка России
Юрист ответил, чем грозит собственнику фиктивная регистрация мигрантов
Кардиолог назвала болезни сердца, которые могут быть опаснее инфаркта
Россиянам рассказали, какие выплаты полагаются гражданам до пенсии
Психолог перечислила способы справиться с плачем ребенка без причины
«Главный защитник»: названо неочевидное преимущество цикория
Стало известно о смерти служащей Нацгвардии после стрельбы у Белого дома
SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО
Депутат призвал запретить в России один вид детских игрушек
Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава
Психолог пояснила, как помочь ребенку лучше учиться в школе
Центробанку предложили выпустить новую банкноту самого крупного номинала
«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.