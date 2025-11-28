«Главный защитник»: названо неочевидное преимущество цикория

Цикорий обладает антиоксидантными свойствами и способствует защите печени, заявила NEWS.ru дипломированный семейный нутрициолог Юлия Попова. Однако, по ее словам, напиток может представлять опасность для людей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и желчного пузыря.

Цикорий прочно занял место в ПП-рационе. Многие знают, что он богат инулином и является хорошей альтернативой кофе. Но так ли однозначна его польза? Главный защитник печени не инулин, а цикориевая кислота, настоящий гепатопротектор. Она работает как антиоксидант, помогает нейтрализовать свободные радикалы, которые образуются в печени при обезвреживании токсинов. Снижает маркеры воспаления в печени. Дает легкий желчегонный эффект, предотвращая застой желчи, что является профилактикой желчнокаменной болезни, — поделилась Попова.

Она подчеркнула, что инулин является пребиотиком, который способствует увеличению численности полезных микроорганизмов в кишечнике, оказывая более положительное влияние на его здоровье, чем на состояние печени. Цикорий, по словам нутрициолога, также помогает регулировать уровень сахара в крови.

Однако иногда цикорий опасен. Желчнокаменная болезнь — прямое противопоказание. Желчегонный эффект может спровоцировать движение камней и колику. В фазе обострения гастрита, панкреатита или при синдроме раздраженного кишечника тоже не стоит включать цикорий в рацион — могут усилиться неприятные симптомы. Возможна и перекрестная реакция при аллергии на растения семейства Астровые, — заключила Попова.

Ранее нутрициолог Анна Дивинская заявила, что тыквенные семечки помогают снизить уровень тревожности благодаря высокому содержанию магния. Цикорий с корицей, по ее словам, предотвращает энергетическую недостаточность и чувство усталости.