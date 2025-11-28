«Легкая мишень»: чем Т-90МC лучше нового немецкого танка Leopard 2A8

Армия ФРГ впервые за 30 лет получит на вооружение новый основной танк Leopard 2A8. Немецкие конструкторы дорабатывали его с учетом боевых реалий украинского конфликта. Однако военные эксперты отмечают, что стоимость танка очень высока, а военные ВС РФ уничтожали его предыдущие версии в зоне СВО. Что известно о современном «Леопарде», чем он уступает российской бронетехнике — в материале NEWS.ru.

Что известно о характеристиках Leopard 2A8

Машиностроительный концерн KNDS Deutschland официально представил на церемонии выкатки Leopard 2A8 — первый с 1992 года созданный с нуля основной боевой танк (ОБТ). Бундесвер заказал 123 единицы этих машин, которые планируется поставить в период с 2027 по 2030 год.

Экипаж танка: четыре человека (командир, наводчик, заряжающий и водитель). Вооружение: 120-мм гладкоствольная пушка Rheinmetall L/55A1. Масса машины — 70 т, двигатель — 12-цилиндровый дизельный, мощностью около 1500 л. с. Максимальная скорость составляет 68–72 км/ч; запас хода — около 500 км.

Leopard 2A8 рассчитан на современные интенсивные боевые действия. Немецкие конструкторы учитывали, что танки должны быть оптимизированы для борьбы с беспилотниками, защиты от воздушных атак, обнаружения датчиками большой дальности, а также для интеграции в цифровое поле боя.

Какие есть слабые места у нового «Леопарда»

Leopard 2A8 — одна из новейших немецких машин, отметил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он напомнил, что Германия традиционно является одним из мировых лидеров танкостроения и продолжает удерживать эти позиции, представляя современный боевой танк, который считается одним из лучших в своем классе.

«Однако такие машины, как Leopard 2A8, доступны только очень богатым странам и бундесверу. Это эффективные и высокотехнологичные танки, — подчеркнул аналитик в беседе с NEWS.ru. — Между тем в условиях боевых действий на Украине у немецких и в целом всех западных танков был выявлен ряд существенных проблем и уязвимостей. Во-первых, они часто вязнут в украинском черноземе и не могут самостоятельно выбраться. Во-вторых, их логистика, ремонт и техническое обслуживание крайне сложны, что требует высокой квалификации экипажей и развитой системы материально-технического обеспечения».

Согласно данным из открытых источников, цена Leopard 2A8 превысит $30 млн. При этом российский Т-90МC обойдется покупателям примерно в $4 млн.

Российские бойцы отмечают, что «Леопарды» прекрасно горят, рассказал военный обозреватель газеты «Комсомольская правда» полковник в отставке Виктор Баранец. По его словам, в Сети были опубликованы кадры, демонстрирующие уязвимость этих машин.

«Кроме того, в условиях вязкой украинской грязи данные танки, созданные для передвижения по твердым дорогам, продемонстрировали полную беспомощность. При этом для российских машин понятие бездорожья практически не существует, — сказал эксперт в беседе с NEWS.ru. — Несмотря на более мощный двигатель, у нового Leopard 2A8 остался один существенный недостаток: танк, съехавший с дороги, по-прежнему становится легкой мишенью, например для гранатометчика».

Почему не следует недооценивать немецкий Leopard 2A8

Немецкие инженеры учли недостатки, выявленные у «Леопардов» на украинском поле боя, сказал Баранец. Этот конфликт стал для них своего рода лабораторией, позволившей существенно доработать машины.

«Помимо динамической, был значительно усовершенствован комплекс активной защиты (КАЗ). Если вы посмотрите на башню, то заметите небольшие элементы по бокам — это часть активной системы, способной перехватывать подлетающие боеприпасы. Не стоит недооценивать противника и говорить, что мы уничтожим его одной левой. Это машина среднего класса, возможно, чуть выше среднего», — подчеркнул Баранец.

По его словам, наши выдающиеся танки, в частности модернизированные Т-72Б3 и Т-90, чей класс значительно подняли, вынуждают немцев считаться с нами и развивать свою бронетехнику.

Leopard 2A8 — это марка, которая вполне конкурентоспособна на мировом рынке, отметил Коротченко.

«Но повторюсь, что это „игрушка“ для очень богатых стран, таких как монархии Персидского залива. Другие государства не могут позволить себе столь дорогостоящие приобретения. В таких условиях новейшие версии российского Т-90 обладают качественным преимуществом. Тем не менее Leopard 2A8 — это серьезный конкурент и вызов для нас, на который мы будем отвечать», — заключил эксперт.

