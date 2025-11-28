Депутат призвал запретить в России один вид детских игрушек Депутат Иванов призвал запретить в России продажу игрушек в виде черепов

Российским торговым площадкам необходимо запретить реализацию игрушек, выполненных в форме черепов, заявил NEWS.ru депутат Брянской областной думы и председатель движения «Россия Православная» Михаил Иванов. По его словам, подобные товары способны оказывать негативное влияние на сознание подрастающего поколения.

Мы наблюдаем тревожную тенденцию, когда через крупные торговые площадки в каждый дом проникают образы, пропагандирующие культ смерти и упадничества. Под видом безобидных безделушек в виде черепов детям предлагаются предметы, связанные с областью темного и деструктивного. Это не может не влиять на неокрепшее сознание ребенка, формируя искаженное восприятие мира. Призываю федеральные органы власти обратить пристальное внимание на сложившуюся ситуацию и ввести законодательный запрет на свободную продажу подобных изделий через маркетплейсы, — высказался Иванов.

Он подчеркнул, что такая продукция идет вразрез с традиционными российскими духовно-нравственными ценностями, на которых веками воспитывалось молодое поколение. По мнению депутата, общественная задача состоит в создании среды, где дети будут окружены красотой, добром и высокими идеалами, а не символами с явно негативным подтекстом.

Необходимо разработать и принять четкие нормативы, которые оградят наших детей от деструктивного контента в физическом воплощении. Мы обязаны использовать все правовые механизмы, чтобы пресечь распространение этой опасной для детской психики продукции. Это вопрос национальной безопасности в сфере сохранения культурного суверенитета и духовного здоровья нации, — резюмировал Иванов.

Ранее шведское агентство Kemikalieinspektionen, которое следит за химическими продуктами, нашло в поддельных куклах лабубу опасный химикат диэтилгексилфталат, пагубно влияющий на репродуктивную систему. Вещество обнаружили в пластике, из которого сделаны лица игрушек.