В нашумевших куклах обнаружили опасный химикат

Шведское агентство по надзору за химическими продуктами Kemikalieinspektionen обнаружило в поддельных куклах лабубу высокий уровень химиката ДЭГФ (диэтилгексилфталат), опасного для репродуктивной системы, передает Konsumentverket. Это вещество было выявлено в пластике, из которого изготовлены лица кукол.

В ходе проверки эксперты изучили семь кукол и выявили наличие ДЭГФ в пяти из них. В Швеции использование этого химического вещества в детских игрушках запрещено с 1990-х годов. Однако в некоторых странах его продолжают применять из-за его способности снижать себестоимость производства.

Агентство сообщает, что ДЭГФ способен вызвать бесплодие и негативно сказаться на развитии плода в утробе матери. Наибольшую опасность это вещество представляет для маленьких детей, которые часто берут игрушки в рот и могут случайно проглотить химикат.

Ранее психолог Елена Шидловская объяснила интерес взрослых россиян к детским игрушкам не инфантилизмом, а стремлением позаботиться о себе и восстановить связь с детством. Игрушки для взрослых — это способ исполнить мечту и дать себе то, что раньше было недостижимо. Особенно часто их покупают люди, выросшие в условиях дефицита 1960–1980-х годов.