04 ноября 2025 в 14:35

Психолог раскрыла причину увлечения взрослых россиян детскими игрушками

Психолог Шидловская объяснила интерес взрослых россиян к игрушкам заботой о себе

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Психолог Елена Шидловская объяснила интерес взрослых россиян к детским игрушкам стремлением позаботиться о себе, сообщает Lenta.ru. По ее словам, такое поведение не связано с инфантилизмом.

Шидловская считает, что игрушки для взрослых — это не просто прихоть, а способ самопомощи. Они помогают восстановить связь с детской частью себя. По ее мнению, игрушки — это символ сбывшейся мечты и попытка дать себе то, что когда-то было недостижимо.

Психолог добавила, что особенно часто игрушки приобретают люди, выросшие в эпоху дефицита 1960–1980-х годов, когда такие вещи были редкостью. Для них коллекционирование становится способом вернуть положительные эмоции детства. Кроме того, это хобби может помогать справляться со стрессом, развивать внимание и вкус, а также делать человека более чутким родителем.

Ранее клинический психолог Евгения Змиренкова заявила, что постоянная усталость более половины россиян вызвана внутренним истощением от жизни в режиме долга и тревоги. Врач объяснила, что это состояние лишает энергии даже при отдыхе, и рекомендовала бороться с ним через регулярные паузы и осознанное отношение к своим потребностям.

