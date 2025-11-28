Российский посол обвинил Запад в подготовке к большой войне Посол РФ Гончар: НАТО и ЕС целенаправленно готовят население к войне с Россией

Страны НАТО и Евросоюза вступили на путь подготовки масштабного военного конфликта с РФ, цитирует ТАСС слова посла России в Бельгии Дениса Гончара. Выступая на презентации для иностранных дипломатов в Брюсселе, посвященной вопросам евразийской безопасности, он обвинил Альянс в нагнетании истерии среди населения и развертывании безудержной милитаризации.

Гончар отметил, что даже после нескольких лет гибридной войны с использованием Украины Запад не извлекает уроков и продвигает идеи новой архитектуры безопасности без участия Москвы и Минска. Дипломат подчеркнул, что Россия не стремится к конфронтации, а работает вместе с союзниками над построением стабильной системы безопасности в Евразии.

При этом Запад пытается втянуть в конфронтационные схемы ближайших соседей России по СНГ, страны Африки, Азии, Латинской Америки и Ближнего Востока.

Но так же, как оказались иллюзорными их планы нанести стратегическое поражение России, так же иллюзорными оказались их попытки разделить нас и посеять раздор между нами и нашими дружественными государствами, — указал Гончар.

Ранее заместитель министра иностранных дел Александр Грушко отреагировал на слова верховного представителя Евросоюза по иностранным делам Каи Каллас, которая выразила озабоченность относительно российских военных расходов, расценив их как потенциальную угрозу для всего объединения. Дипломат ответил, что российский военный бюджет не подлежит внешним ограничениям.