День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 03:21

SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО

ПВО РФ ПВО РФ Фото: МО РФ
Читайте нас в Дзен

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Саратова и Энгельса сообщил о работе тревожных сирен и активной работе систем противовоздушной обороны в этих городах. По предварительным данным канала, уже сбито несколько воздушных целей противника.

Официальной информации по ситуации пока нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со слов очевидцев утверждает, что мощные взрывы начали звучать примерно после 01:00, и слышны до сих пор. Росавиация в 00:32 мск сообщила о временном прекращении аэропорта Саратова (Гагарин).

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.

Саратов
Энгельс
ВСУ
ПВО
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно о смерти служащей Нацгвардии после стрельбы у Белого дома
SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО
Депутат призвал запретить в России один вид детских игрушек
Проблемы из-за Долиной, предательства, суды: где сейчас певица Слава
Психолог пояснила, как помочь ребенку лучше учиться в школе
Центробанку предложили выпустить новую банкноту самого крупного номинала
«Морская империя зла»: почему Британия хочет ослабить и уничтожить Россию
Госдума рассмотрит установление прогрессивной шкалы маткапитала
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Российский посол обвинил Запад в подготовке к большой войне
«Первый пойду рыть окопы»: как сейчас живет Андрей Ургант
«Легкая мишень»: чем Т-90МC лучше нового немецкого танка Leopard 2A8
Домашняя аптечка: какие лекарства нужны в первую очередь. Ликбез от врача
Опасность атаки БПЛА объявили в курортном городе России
Фаза Луны сегодня, 28 ноября: избегаем конфликтов, отменяем сделки
Гороскоп 28 ноября: приступаем к ЗОЖ, создаем хорошее настроение
«Вызывайте санитаров»: Захарова ответила Каллас на фразу о «нападениях» РФ
На Украине подожгли историческую синагогу
Малышева меняет стиль. Что говорят эксперты, какую прическу ей выбрать
Дроны ВСУ совершили налет на топливную инфраструктуру в ЛНР
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно
Общество

Только шпроты, лаваш и плавленые сырки — делаю вкуснейшие рулетики на новогодний стол: просто и очень вкусно

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно
Россия

Атака ВСУ на Чебоксары 26 ноября: попадание в многоэтажку, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.