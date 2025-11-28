SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО

SHOT: серия взрывов прогремела над Саратовом и Энгельсом на фоне работы ПВО

Telegram-канал SHOT со ссылкой на жителей Саратова и Энгельса сообщил о работе тревожных сирен и активной работе систем противовоздушной обороны в этих городах. По предварительным данным канала, уже сбито несколько воздушных целей противника.

Официальной информации по ситуации пока нет. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

SHOT со слов очевидцев утверждает, что мощные взрывы начали звучать примерно после 01:00, и слышны до сих пор. Росавиация в 00:32 мск сообщила о временном прекращении аэропорта Саратова (Гагарин).

Ранее сообщалось, что беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины атаковали три автозаправочные станции на севере Луганской Народной Республики. Сначала двум атакам противника подвергся Старобельский муниципальный округ. Затем один прилет был зафиксирован в Белокуракинском округе. Обошлось без возгораний.

До этого губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что четыре человека пострадали при атаках ВСУ на регион. По его словам, это произошло в населенных пунктах Новая Каховка, Голая Пристань и Днепряны. Трое раненых были госпитализированы.