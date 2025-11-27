День матери
27 ноября 2025 в 10:27

В Белом доме связали стрельбу в Вашингтоне с прежней миграционной политикой

Фото: Franziska Spiecker/dpa/Global Look Press
Нападение на военнослужащих Национальной гвардии в центре Вашингтона стало прямым следствием миграционной политики прежней администрации, заявил в беседе с Fox News замглавы аппарата Белого дома Стивен Миллер. По его словам, отсутствие контроля и проверок при въезде мигрантов создало новые угрозы безопасности.

Мы никогда не сталкивались с подобной угрозой. 20 млн человек привезли в наше государство из самых неблагополучных стран на планете. Без проверки, без правил, без условий. Четыре года подряд они заполоняли эту страну, и в результате льется еще больше крови, — сказал Миллер.

В результате стрельбы в Вашингтоне ранее были ранены двое военнослужащих Национальной гвардии. Директор ФБР Кэш Патель также опроверг информацию об их гибели. Территория вокруг места нападения была оцеплена, подозреваемого уже задержали. По данным телеканала CBS, им оказался гражданин Афганистана.

Президент США Дональд Трамп назвал произошедшее чудовищным преступлением против человечности. По его словам, данная атака является проявлением зла, ненависти и терроризма.

