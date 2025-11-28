День матери
28 ноября 2025 в 16:51

Стало известно о готовности США принять условия России

Telegraph: США готовы признать контроль России над новыми территориями

Фото: Shutterstock/FOTODOM
США готовы признать новые регионы России для заключения соглашения о прекращении боевых действий, сообщает Telegraph. По данным издания, глава Белого дома Дональд Трамп направил в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа и зятя Джареда Кушнера для обсуждения «прямого предложения», несмотря на альтернативную позицию европейских союзников.

Становится все более очевидным, что американцев не волнует позиция Европы. Они говорят, что европейцы могут делать все, что захотят, — рассказал источник издания.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что США передали России основные параметры скорректированного плана по Украине. По его словам, они будут обсуждаться на предстоящей встрече в Москве.

До этого депутат Госдумы Михаил Шеремет заявил, что Россия не подпишет мирный план Трампа до проведения конституционных выборов на Украине. Политик подчеркнул, что перед Москвой стоят задачи по освобождению украинского народа от «неонацистской нечисти» и обеспечению условий для проведения открытых президентских выборов. Переговоры о долгосрочном соглашении возможны только с всенародно избранным украинским лидером, чья подпись будет иметь юридическую силу, заключил Шеремет.

