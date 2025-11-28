Сын Усольцевой назвал основную версию пропажи семьи

Семья Усольцевых, пропавшая в тайге Красноярского края, могла сбежать, предположил в эфире телепередачи «Малахов» на канале «Россия-1» сын Ирины Усольцевой Даниил Баталов. Он отказался верить в версию с нападением диких животных, поскольку в конце сентября медведи уже готовятся к спячке, а волки в этой местности встречаются редко. Баталов также исключил криминальную версию.

Очень странно, что если тот, кто якобы вел за ними охоту, когда они отправились в дебри, сидел там в кустах и караулил, — ну, очень вряд ли. Зачем их там выслеживать, если можно было сделать все проще, — задался вопросом мужчина.

Ранее в Таиланде была замечена похожая на Усольцевых семья. Выяснилось, что съемочная группа, работавшая за границей, получила показания от нескольких местных жителей. Они утверждают, что видели в районе Пхукета людей, внешне напоминающих исчезнувших в тайге россиян.

Как считает юрист Илья Русяев, если будет доказано, что Усольцевы тайно сбежали в Таиланд, им может грозить тюремный срок за подделку паспортов. Ключевым моментом станет установление того, использовались ли фальшивые документы при пересечении границы.