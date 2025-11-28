В России захотели уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли предложение об автоматическом снижении процентных ставок по действующим потребительским кредитам при уменьшении ключевой ставки Центрального Банка, пишет РИА Новости. Соответствующий законопроект был направлен в правительство России 28 ноября.

Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, — отмечено в документе.

Снижение процентных выплат планируется осуществлять в беззаявительном порядке, устанавливая определенные сроки и пропорциональность изменению ключевой ставки. По мнению авторов проекта, такой подход обеспечит автоматизм процедуры и исключит необходимость личного обращения заемщиков в кредитные организации.

Слуцкий отметил, что в настоящее время 50 млн россиян, что составляет более трети населения страны, имеют кредитные обязательства. Из них около 13 млн граждан ежемесячно вносят платежи по трем и более кредитным договорам одновременно.

Ранее заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев сообщил, что российские кредитные организации начнут применять информацию о заемщиках, поступающую от Федеральной налоговой службы и Социального фонда. Передача данных будет осуществляться через платформу «Цифровой профиль».