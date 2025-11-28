День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 17:10

В России захотели уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки

В ЛДПР предложили закон об уменьшении процентов по кредитам при снижении ставки

Леонид Слуцкий Леонид Слуцкий Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Депутаты Государственной думы от фракции ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким внесли предложение об автоматическом снижении процентных ставок по действующим потребительским кредитам при уменьшении ключевой ставки Центрального Банка, пишет РИА Новости. Соответствующий законопроект был направлен в правительство России 28 ноября.

Предлагаемый законопроект вводит обязанность кредитора снижать процентную ставку по действующим договорам потребительского кредита (займа) при снижении ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, — отмечено в документе.

Снижение процентных выплат планируется осуществлять в беззаявительном порядке, устанавливая определенные сроки и пропорциональность изменению ключевой ставки. По мнению авторов проекта, такой подход обеспечит автоматизм процедуры и исключит необходимость личного обращения заемщиков в кредитные организации.

Слуцкий отметил, что в настоящее время 50 млн россиян, что составляет более трети населения страны, имеют кредитные обязательства. Из них около 13 млн граждан ежемесячно вносят платежи по трем и более кредитным договорам одновременно.

Ранее заместитель директора департамента финансовой стабильности ЦБ Евгений Румянцев сообщил, что российские кредитные организации начнут применять информацию о заемщиках, поступающую от Федеральной налоговой службы и Социального фонда. Передача данных будет осуществляться через платформу «Цифровой профиль».

ЦБ РФ
ЛДПР
Леонид Слуцкий
кредиты
общество
экономика
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Российские штурмовики зашли в Гуляйполе: наступление на Запорожье 28 ноября
В Минстрое раскрыли приоритетные регионы развития
Путин лично проводил Орбана до автомобиля
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.