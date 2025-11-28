Захарова предупредила Бельгию на фоне информации об изъятии активов России Захарова: сообщения об изъятии Бельгией доходов от активов России нужно изучить

Сообщения Politico о возможном изъятии Бельгией доходов от российских активов требуют тщательного анализа, заявила представитель МИД России Мария Захарова. По ее словам, любое использование западными странами активов РФ воспринимается как воровство, передает ТАСС.

Мы уже неоднократно комментировали, что это никакие не замороженные активы. Это акты воровства со стороны этих стран. Именно так они должны и будут квалифицироваться. А эти факты по Бельгии нужно просто посмотреть и изучить, — сказала Захарова.

По предварительной информации, ряд стран Евросоюза подозревают Бельгию в использовании доходов от российских активов в собственных целях и намерены выяснить, задерживает ли она передачу этих средств Украине. Вопросы также вызывают возможные схемы финансирования, в которых вместо собственных налоговых поступлений могут использоваться доходы, полученные с российских активов.

Ранее депутат Госдумы Светлана Журова заявила, что Россия готовит ответные меры на неправомерное изъятие средств. Политик также предположила, что давление на Бельгию со стороны ЕС может быть связано с желанием добиться ее согласия на использование активов Украиной.