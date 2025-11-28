День матери
28 ноября 2025 в 17:10

Элтон Джон раскрыл последствия перенесенной инфекции

Элтон Джон заявил, что ослеп на правый глаз из‑за перенесенной инфекции

Элтон Джон Элтон Джон Фото: PICJER/Keystone Press Agency/Global Look Press
Знаменитый британский музыкант Элтон Джон столкнулся с серьезными проблемами со зрением. По словам певца, он полностью ослеп на правый глаз после перенесенной инфекции, а левый глаз функционирует крайне ограниченно, пишет Variety.

Джон рассказал, что потеря зрения лишила его возможности читать, просматривать видео и воспринимать визуальную информацию в полном объеме. Несмотря на тяжелую ситуацию, музыкант сохраняет позитивный настрой и надеется на помощь современной медицины в будущем.

У меня была невероятная жизнь, и надежда есть. Мне просто нужно набраться терпения: однажды наука мне поможет, — сказал Джон.

Партнер артиста (ЛГБТ, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена) Дэвид Ферниш подтвердил, что в лечении певца наметились первые обнадеживающие результаты. Проведенные медицинские процедуры позволили добиться некоторых улучшений в состоянии левого глаза.

Сам музыкант признался, что иногда ему бывает очень тяжело справляться с новыми обстоятельствами жизни. Однако поддержка близких людей помогает ему сохранять оптимизм.

Для поддержания общения Джон начал использовать iPad, который позволяет ему видеть собеседников на близком расстоянии. Как отметил певец, даже Пол Маккартни регулярно звонит ему через FaceTime, чтобы узнать о состоянии здоровья.

Ранее Элтон Джон признался в документальном фильме «Прикосновение к золоту», что после смерти из его тела сделают украшения для близких. Автор хитов «Человек-ракета» и «Ты чувствуешь сегодня любовь?» распорядился, чтобы из его коленных чашечек сделали ожерелье, а сыновья и близкие получили пробирки с его кровью и украшения из праха.

