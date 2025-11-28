Провал наемников ВСУ и успех РФ у Харькова: новости СВО к вечеру 28 ноября

Провал наемников ВСУ и успех РФ у Харькова: новости СВО к вечеру 28 ноября

Диверсанты Вооруженных сил Украины, в составе которых были колумбийские наемники, провалили операцию у российских границ усилиями военнослужащих ВС РФ. На этом фоне российские военные с ходу зашли в два населенных пункта под Харьковом. Самые важные темы дня по ситуации на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Главные новости о том, что произошло в зоне СВО к утру 28 ноября, читайте в материале NEWS.ru.

Операцию колумбийских наемников у российских границ подавили в «зародыше»

Как сообщал Telegram-канал SHOT, диверсионно-разведывательная группа из 10 человек, состоявшая из граждан Украины и Колумбии, была уничтожена на подступах к Белгородской области. Они собирались атаковать регион и размещались в Харьковской области примерно в 10 километрах от российской границы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Группу заранее обнаружили бойцы отряда «Шторм» 7-й отдельной мотострелковой бригады. Все участники ДРГ были ликвидированы при попытке приблизиться к границе.

При осмотре тел и снаряжения у диверсантов нашли оружие стандарта НАТО, иностранную символику, оборудование для воздушной разведки, а также гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105.

Российские войска зашли в два населенных пункта под Харьковом

По словам военного эксперта Андрея Марочко, подразделения Вооруженных сил России с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области сразу после прорыва вражеской линии обороны. Продвижение российских войск последовало сразу после освобождения Синельникова, где был достигнут оперативный успех. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

Марочко отметил, что украинское командование не ожидало столь стремительного продвижения российских подразделений. В настоящее время ВСУ предпринимают попытки экстренно ликвидировать образовавшиеся бреши в своей обороне.

Как добавил эксперт, ситуацию для украинского военного руководства дополнительно осложняют распространенные панические настроения среди личного состава. Он также констатировал наличие массовых случаев дезертирства и показательных актов саботажа в украинских войсках.

Военная прокуратура Украины уже инициировала ряд уголовных производств в отношении военнослужащих. Однако, по оценке Марочко, эти меры не привели к заметному улучшению ситуации с воинской дисциплиной в частях ВСУ.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Также военэксперт сообщал, что российские подразделения заняли три опорных пункта ВСУ юго-восточнее Красного Лимана Донецкой Народной Республики, расширив территорию, находящуюся под их контролем. Он отметил, что за последние сутки, несмотря на активное сопротивление украинских подразделений в районах Ставков, Дробышева и Заречного в ДНР, бойцам удалось продвинуться вглубь оборонительных порядков противника и занять более выгодные позиции.

Также, по его словам, юго-западнее Торского ВС РФ зачищено почти два гектара лесистой местности. Минобороны России данную информацию не комментировало.

В МО России назвали количество освобожденных на неделе населенных пунктов

Пресс-служба Минобороны РФ в своем Telegram-канале сообщала, что Вооруженные силы России за минувшую неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО. В ведомстве пояснили, что они расположены в Донецкой Народной Республике, Днепропетровской и Запорожской областях.

В частности, бойцы Южной группировки войск освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в ДНР. В то же время усилиями военнослужащих группировки войск «Восток» были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области.

Помимо этого, в оборонном ведомстве сообщили, что российские военнослужащие группировки «Центр» уничтожили объект энергетики, используемый для обеспечения Вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Доброполье Донецкой Народной Республики. Цель была поражена расчетами войск беспилотных систем с применением ударных дронов «Герань-2».

Также в МО РФ отметили, что бойцы Центральной группировки войск ВС России отразили 54 атаки подразделений Вооруженных сил Украины за минувшую неделю в районе Красноармейска (украинское название — Покровск). Атаки неприятеля проводились с целью прорыва окружения украинской группировки.

В ведомстве уточнили, что отражены атаки подразделений 32-й механизированной, 82-й, 95-й десантно-штурмовых бригад, 210-го и 425-го штурмовых полков ВСУ. Подчеркивается, что уничтожены более 225 украинских военнослужащих и 11 боевых бронированных машин.

Помимо этого, российская армия нанесла шесть групповых и один массированный удар по военным объектам Украины за неделю. В министерстве уточнили, что данные атаки проведены в ответ на удары украинской стороны по гражданским объектам.

ВС РФ в зоне СВО Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Минобороны уточнили, что были поражены военные предприятия, используемые в интересах ВСУ объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, места хранения безэкипажных катеров, цеха по производству ударных дронов и боеприпасов, пункты временной дислокации «украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», уточнили в военном ведомстве.

Пленный боец пожаловался на отсутствие зимней одежды

Пленный украинский боец Виталий Кропивницкий рассказал журналистам, что командование ВСУ бросило военнослужащих в окруженном Красноармейске практически без снабжения продовольствием. По его словам, у него при себе была только летняя одежда.

По словам военного, он получил ранения осколками гранаты во время перестрелки. Когда он попал в плен к российским войскам, ему предоставили медицинскую помощь, накормили и напоили. На позиции он пробыл примерно 25 дней, в его задачи входило наблюдение и оборона. Кропивницкий уточнил, что в окопе он был с двумя сослуживцами, которые также были без теплой одежды.

Читайте также:

Российские системы ПВО предотвратили новые атаки украинских дронов

В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников

В одном из городов Ростовской области ввели режим ЧС из-за атаки ВСУ