День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 11:34

Российские войска с ходу зашли в два населенных пункта под Харьковом

Марочко: российские военные с ходу зашли в Лиман и Вильчу Харьковской области

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: Никита Цицаги/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Подразделения Вооруженных сил России с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Продвижение российских войск последовало сразу после освобождения Синельникова, где был достигнут оперативный успех. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

После освобождения населенного пункта Синельниково Харьковской области наши войска начали развивать успех в южном направлении. Прорвав очередную оборонительную линию ВСУ, ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча, — сказал военэксперт.

Марочко отметил, что украинское командование не ожидало столь стремительного продвижения российских подразделений. В настоящее время ВСУ предпринимают попытки экстренно ликвидировать образовавшиеся бреши в своей обороне.

Как добавил эксперт, ситуацию для украинского военного руководства дополнительно осложняют распространенные панические настроения среди личного состава. Он также констатировал наличие массовых случаев дезертирства и показательных актов саботажа в украинских войсках.

Военная прокуратура Украины уже инициировала ряд уголовных производств в отношении военнослужащих. Однако, по оценке Марочко, эти меры не привели к заметному улучшению ситуации с воинской дисциплиной в частях ВСУ.

Ранее военный эксперт сообщил, что под контроль российских вооруженных сил перешло около 90% территории Волчанска, при этом оставшиеся 10% города представляют собой серую зону. Он добавил, что в настоящее время проводятся операции по зачистке городской территории. Минобороны России не комментировало эту информацию.

Россия
ВС РФ
Андрей Марочко
Харьковская область
спецоперация
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Суд огласил приговоры фигурантам дела о квартире Ларисы Долиной
Захарова рассказала, как осадила представителя недружественной страны
Пономарев дал прогноз на матч «Балтика» — «Спартак»
Спасатели нашли тело погибшего под завалами на Сахалине
ВСУ остались без важного объекта в районе Доброполья после атаки ВС России
Долина не пришла в суд на оглашение приговора по делу об ее квартире
Врач рассказала, как распознать опасную родинку
В Иркутске курьера мошенников задержали с 9 млн рублей
«Отбрехаться не получится»: военкор предрек проблемы главе офиса Зеленского
Кинолог ответил, бывает ли у собак РПП
Орбан прибыл в Москву
Названо место, где может служить рэпер Макан
«Врагу на зависть, а своим в радость»: на свободу вышла Евгения Хасис
Раскрыта судьба лишившегося пальцев из-за СВУ мальчика из Красногорска
В Екатеринбурге задержали экстравагантную мошенницу
Операцию колумбийских наемников у российских границ сорвали в «зародыше»
Экс-футболист «Спартака» Мухамадиев попал в реанимацию
В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников
Бывшего замгубернатора Севастополя приговорили к 9,5 годам за взятку
Рубль укрепляется: курсы сегодня, 28 ноября, что с долларом, евро и юанем
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.