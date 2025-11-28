Российские войска с ходу зашли в два населенных пункта под Харьковом

Российские войска с ходу зашли в два населенных пункта под Харьковом Марочко: российские военные с ходу зашли в Лиман и Вильчу Харьковской области

Подразделения Вооруженных сил России с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча Харьковской области, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС. Продвижение российских войск последовало сразу после освобождения Синельникова, где был достигнут оперативный успех. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

После освобождения населенного пункта Синельниково Харьковской области наши войска начали развивать успех в южном направлении. Прорвав очередную оборонительную линию ВСУ, ВС РФ с ходу зашли в населенные пункты Лиман и Вильча, — сказал военэксперт.

Марочко отметил, что украинское командование не ожидало столь стремительного продвижения российских подразделений. В настоящее время ВСУ предпринимают попытки экстренно ликвидировать образовавшиеся бреши в своей обороне.

Как добавил эксперт, ситуацию для украинского военного руководства дополнительно осложняют распространенные панические настроения среди личного состава. Он также констатировал наличие массовых случаев дезертирства и показательных актов саботажа в украинских войсках.

Военная прокуратура Украины уже инициировала ряд уголовных производств в отношении военнослужащих. Однако, по оценке Марочко, эти меры не привели к заметному улучшению ситуации с воинской дисциплиной в частях ВСУ.

Ранее военный эксперт сообщил, что под контроль российских вооруженных сил перешло около 90% территории Волчанска, при этом оставшиеся 10% города представляют собой серую зону. Он добавил, что в настоящее время проводятся операции по зачистке городской территории. Минобороны России не комментировало эту информацию.