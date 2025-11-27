Под контроль российских вооруженных сил перешло около 90% территории Волчанска, при этом оставшиеся 10% города представляют собой серую зону, сообщил военный эксперт Андрей Марочко в своем Telegram-канале. Он добавил, что в настоящее время проводятся операции по зачистке городской территории. Одновременно осуществляется уничтожение украинских военных формирований в прилегающих к городу районах. Минобороны России эти сведения не комментировало.

Ранее Марочко говорил, что в подразделениях Вооруженных сил Украины, дислоцированных в Харьковской области, зафиксированы случаи открытого неподчинения приказам. Военнослужащие саботируют распоряжения командования и отказываются выполнять боевые задачи, объясняя это острой нехваткой необходимых ресурсов.

Марочко также утверждал, что Украина может столкнуться с полным обрушением линии фронта после того, как российские вооруженные силы освободят Купянск. По его словам, Киев также ожидают масштабные репутационные потери. Он напомнил, что командование ВСУ уверяло в надежной защищенности Купянска и стабилизации обстановки на этом направлении.