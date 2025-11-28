В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников

Обломки беспилотников обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки ВСУ на регион, заявила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. По ее словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты. Также мэр напомнила местным жителям, что подходить к обломкам БПЛА нельзя.

Обнаружены обломки беспилотников, которые упали по нескольким адресным ориентирам. На месте работают специалисты, — подчеркнула Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Шахтах из-за падения дрона оказались повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

До этого стало известно, что в Таганроге прошли церемонии прощания с двумя жителями города, погибшими в результате атаки ВСУ. Камбулова выразила соболезнования родным и близким погибших. Она уточнила, что жертвам было 18 и 28 лет, их жизни оборвались «внезапно и трагически».