День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:47

В Таганроге после ночной атаки ВСУ нашли обломки беспилотников

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Обломки беспилотников обнаружили в Таганроге Ростовской области после ночной атаки ВСУ на регион, заявила в своем Telegram-канале глава города Светлана Камбулова. По ее словам, сейчас на месте ЧП работают специалисты. Также мэр напомнила местным жителям, что подходить к обломкам БПЛА нельзя.

Обнаружены обломки беспилотников, которые упали по нескольким адресным ориентирам. На месте работают специалисты, — подчеркнула Камбулова.

Ранее губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил, что в Шахтах из-за падения дрона оказались повреждены несколько машин, выбиты стекла в окнах и на балконах пятиэтажного дома. В Таганроге осколками БПЛА разбита веранда и стекла в окнах двух частных домов.

До этого стало известно, что в Таганроге прошли церемонии прощания с двумя жителями города, погибшими в результате атаки ВСУ. Камбулова выразила соболезнования родным и близким погибших. Она уточнила, что жертвам было 18 и 28 лет, их жизни оборвались «внезапно и трагически».

атаки
беспилотники
Таганрог
обломки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
МакSим трогательно высказалась о матерях
Все спросят рецепт: сельдь под шубой с копченой курицей
Девушка спустила миллионы из родительского сейфа на мошенников
Взрослый мужчина насильно обнял и зацеловал девочку рядом со школой
Лепс сделал одно заявление об артистах, отмывающих репутацию в Донбассе
Лавров одной фразой высмеял слухи о своем «исчезновении»
В Германии арестован подозреваемый по делу о подрыве «Северных потоков»
На Сахалине выросло число погибших при обрушении строящегося здания
Песков назвал главный дестабилизирующий фактор на Украине
В Госдуме призвали вернуть деньги за жилье проигравшей Долиной в суде Лурье
Ветеран «Спартака» призвал назначить Романова главным тренером красно-белых
Россиянам рассказали, как отличить налоговиков от мошенников
Шах и мат мошенникам? Период охлаждения для сделок с жильем: детали
Как отдыхаем в 2026 году: производственный календарь с переносами
«У каждого поколения свой моральный облик»: Лепс о патриотизме
Рекордные морозы, ледяные дожди и ветер? Прогноз погоды в Москве в декабре
Крымский чиновник задержан в момент получения крупной взятки
Венгрия предложила площадку для переговоров по Украине
Путин раскрыл причину снижения товарооборота между Россией и Венгрией
Путин раскрыл неожиданного инициатора будапештского саммита
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.