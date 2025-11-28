День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 12:26

Минобороны сообщило о серии ударов по военным объектам Украины

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
ВС России нанесли шесть групповых и один массированный удар по военным объектам Украины за неделю, сообщила пресс-служба Минобороны России. В министерстве уточнили, что удары нанесены в ответ на атаки украинской стороны на гражданские объекты.

В ответ на террористические атаки Украины по гражданским объектам на территории России Вооруженными силами Российской Федерации с 22 по 28 ноября нанесены массированный и шесть групповых ударов, – говорится в сообщении.

Поражены военные предприятия, используемые в интересах ВСУ объекты транспортной, портовой и топливно-энергетической инфраструктуры, места хранения безэкипажных катеров, цеха по производству ударных дронов и боеприпасов, пункты временной дислокации «украинских вооруженных формирований, националистов и иностранных наемников», уточнили в военном ведомстве.

Ранее пресс-служба Минобороны РФ сообщила, что ВС России за неделю освободили восемь населенных пунктов в зоне СВО. ВВ частности, бойцы «Южной» группировки войск освободили Звановку, Петровское, Иванополье и Васюковку в ДНР. В то же время усилиями военнослужащих группировки войск «Восток» были освобождены Тихое и Отрадное в Днепропетровской области, а также Новое Запорожье и Затишье в Запорожской области.

Минобороны РФ
Украина
спецоперация
СВО
