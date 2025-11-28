День матери
28 ноября 2025 в 12:48

Операцию колумбийских наемников у российских границ подавили в «зародыше»

ДРГ из украинцев и колумбийцев ликвидировали на подступах к Белгородской области

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Диверсионно-разведывательная группа из 10 человек, состоявшая из граждан Украины и Колумбии, была уничтожена на подступах к Белгородской области, сообщил Telegram-канал SHOT. Они собирались атаковать регион и размещались в Харьковской области примерно в 10 километрах от российской границы. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Группу заранее обнаружили бойцы отряда «Шторм» 7-й отдельной мотострелковой бригады. Все участники ДРГ были ликвидированы при попытке приблизиться к границе.

При осмотре тел и снаряжения у диверсантов нашли оружие стандарта НАТО, иностранную символику, оборудование для воздушной разведки, а также гладкоствольное полуавтоматическое ружье Safari HG-105.

Ранее в Минобороны сообщили, что российские военные отразили 54 атаки подразделений ВСУ в районе Красноармейска за минувшую неделю. Украинские войска пытались прорвать окружения своей группировки.

Военэксперт Андрей Марочко между тем сообщил о занятии российскими подразделениями трех опорных пунктов ВСУ юго-восточнее Красного Лимана. По его информации, это позволило расширить контролируемую территорию, несмотря на активное сопротивление противника в районах Ставков, Дробышева и Заречного в ДНР. Минобороны России эту информацию не комментировало.

Колумбия
наемники
ВСУ
Белгородская область
границы
разведчики
