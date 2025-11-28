Падение боевого духа стало причиной одной проблемы в рядах ВСУ ТАСС: в Сумской области отмечаются случаи суицида среди бойцов ВСУ

Украинские военнослужащие в Сумской области стали чаще сводить счеты с жизнью, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что это связано с низким морально-психологическим состоянием и падением боевого духа.

Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что бригада Вооруженных сил Украины осталась на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и лекарственных препаратов в результате ударов российской армии. По словам источников, речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что половина штурмовой группы 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины ликвидирована в районе Алексеевки. Речь идет о результатах контратаки ВСУ под Сумами.

Также сообщалось, что в приграничных районах на Сумском направлении продолжаются активные позиционные бои. Боевые действия ведутся с участием российской группировки войск «Север». Министерство обороны России не комментировало эту информацию.