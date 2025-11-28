День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 16:28

Падение боевого духа стало причиной одной проблемы в рядах ВСУ

ТАСС: в Сумской области отмечаются случаи суицида среди бойцов ВСУ

ВС Украины ВС Украины Фото: Danylo Antoniuk/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Украинские военнослужащие в Сумской области стали чаще сводить счеты с жизнью, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. Отмечается, что это связано с низким морально-психологическим состоянием и падением боевого духа.

Низкий уровень боевого духа и мотивации привел к тому, что на позициях противника в Сумской области отмечаются случаи суицида военнослужащих ВСУ, — сказал собеседник.

Ранее сообщалось, что бригада Вооруженных сил Украины осталась на позициях в районе Андреевки Сумской области без средств связи и лекарственных препаратов в результате ударов российской армии. По словам источников, речь идет о 158-й отдельной механизированной бригаде.

До этого в силовых структурах РФ сообщили, что половина штурмовой группы 71-й егерской бригады Вооруженных сил Украины ликвидирована в районе Алексеевки. Речь идет о результатах контратаки ВСУ под Сумами.

Также сообщалось, что в приграничных районах на Сумском направлении продолжаются активные позиционные бои. Боевые действия ведутся с участием российской группировки войск «Север». Министерство обороны России не комментировало эту информацию.

ВСУ
Сумская область
Украина
суициды
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Потрясающий салат с креветками и фетой: легкий, яркий, праздничный
Мединский ответил, почему россияне интересуются историей
В России парковочные места дорожают быстрее жилья
В России захотели уменьшать проценты по кредитам при снижении ставки
Элтон Джон раскрыл последствия перенесенной инфекции
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.