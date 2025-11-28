День матери
Россиян предупредили, как догхантеры мешают хозяевам спасти питомцев

Ветеринар Шеляков: догхантеры добавляют в яд противорвотные препараты

Фото: Артём Соболев/NEWS.ru
В приманку для собак догхантеры зачастую добавляют противорвотные препараты, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. По его словам, хозяевам рекомендуется избегать прогулок в людных местах и тщательно следить за своими питомцами.

Важно не выпускать собаку из поля зрения во время прогулки. Это элемент воспитания и дрессуры. Следует выбирать места для прогулок подальше от детских площадок, мест массового сбора людей, потому что там в основном бросают ядовитые приманки, причем весьма изобретательно. Эти хулиганы помимо основного яда еще вмешивают туда противорвотные препараты, чтобы нельзя было помочь собачке, и даже нередко бывает, что травмирующие элементы, мелкие рыболовные крючочки, например, чтобы совсем все было плохо. Поэтому опасность от них высокая, и спасти животное не всегда удается, — предупредил Шеляков.

Он подчеркнул, что противотуберкулезный препарат часто применяется в ловушках догхантеров. По словам ветеринара, это вещество неопасно для людей, однако оно может вызвать серьезные нарушения в работе нервной системы у собак. Шеляков предупредил, что с момента попадания яда в организм питомца в достаточной дозе до его гибели может пройти всего около 40 минут.

Ранее житель Москвы заявил, что его хаски по кличке Симба могла стать жертвой догхантеров. По его словам, собака умерла после обычной прогулки в районе Тушино. Владелец считает, что симптомы указывали на отравление.

