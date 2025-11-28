День матери
Штурмовик ВСУ покончил с собой, чтобы не выполнять приказ начальства

Военнослужащий штурмового полка ВСУ совершил суицид, чтобы избежать выполнения приказа о проведении разведки боем в безнадежной ситуации, рассказал РИА Новости офицер группировки войск «Север». Он также отметил, что данный случай не является единичным.

Моральное состояние ВСУ при сложившейся обстановке и «мясные» приказы киевского командования вынуждают украинских военных к самоубийству, — сказал военный.

По словам офицера, количество суицидов в рядах ВСУ значительно увеличилось из-за тяжелой оперативной обстановки и приказов командования, которые заставляют украинских военных идти на отчаянные шаги.

Ранее в российских силовых структурах сообщили, что украинские военнослужащие в Сумской области стали чаще сводить счеты с жизнью. Отмечается, что это связано с низким морально-психологическим состоянием и падением боевого духа.

До этого председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов заявил, что насильно мобилизованные жители подконтрольной ВСУ части Запорожской области массово дезертируют из рядов Вооруженных сил Украины. По словам Рогова, за последнее время к нему обратились более 50 украинцев по этому поводу.

