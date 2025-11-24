День матери
Международный муниципальный форум стран БРИКС
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
24 ноября 2025 в 16:57

В Европе признали рекордную угрозу для газоснабжения на фоне грядущей зимы

Отбор газа из хранилищ в Европе вырос до максимума при рекордно малых запасах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Суточный отбор газа из подземных хранилищ (ПХГ) в Европе достиг исторического максимума, сообщает «Газпром» со ссылкой на данные ассоциации Gas Infrastructure Europe. При этом высокое потребление ресурса привело к рекордному снижению запасов газа в ПХГ.

Настоящие холода в Европу еще не пришли, а отборы газа из подземных хранилищ уже бьют рекорды. <…> 21 ноября общий уровень заполненности ПХГ Европы опустился ниже 80%. Это один из наименьших показателей на эту дату за последние 10 лет, — говорится в сообщении.

Аналитики подчеркивают, что текущие запасы газа в европейских хранилищах являются самыми низкими за последнее десятилетие. Сложившаяся ситуация создает реальные риски для стабильности газоснабжения в период продолжительных холодов.

До этого депутат бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Штеффен Котре назвал полным безумием потенциальную сделку по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу. Он добавил, что Германия и Россия способны «без проблем» восстановить проект. Однако вместо этого в Берлине собираются пригласить иностранца, поскольку сами «не хотят ничего делать», уточнил депутат.

Европа
газ
хранилища
рекорды
