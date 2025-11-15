Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 18:36

«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream

Депутат бундестага Котре назвал безумием возможную сделку с США по Nord Stream

«Северный поток — 2» «Северный поток — 2» Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Потенциальная сделка по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу была бы «полным безумием», такое мнение высказал депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре. По его словам, которые приводит РБК, это «признак иррациональной политики» немецкого правительства.

Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией, — уверен Котре.

Он добавил, что Германия и Россия способны «без проблем» восстановить проект. Однако вместо этого в Берлине собираются пригласить иностранца, поскольку сами они «не хотят ничего делать», констатировал Котре.

Котре прибыл в Сочи для участия в симпозиуме «БРИКС — Европа» в эту субботу, 15 ноября. Вместе с ним в город приехали еще два депутата партии «Альтернатива для Германии» — глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и член Европарламента Ганс Нойхофф.

Германия
ФРГ
Северные потоки
США
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
На Украине мощности «Нафтогаза» снизились более чем наполовину
Синоптик рассказал необычный факт о первом снеге в Москве
«Золотой унитаз» под Зеленским треснул после череды разоблачений
В Белоруссии назвали количество размещенных в стране литовских фур
Украинским атлетам смягчили протокол соревнований из-за россиян
Как получить тепло на даче: секреты кладки эффективной печи своими руками
Как сварить идеальный узбекский плов: пошаговый гид
Стало известно, какой витамин может защитить от Альцгеймера
Нудные дожди и тепло до +12? Погода в Москве в начале недели: чего ждать
Зеленский намерен «перезагрузить» государственный энергетический сектор
Появились кадры автобуса с челябинцами, разбившегося под мостом
В Москве раскрыли серию из 25 изнасилований 20-летней давности
В Челябинске 12 человек пострадали в ДТП с автобусом
Умер глава Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта России
«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream
Глава Euroclear готова защищать в суде российские активы от ЕС
Сын вора в законе вышел из психлечебницы после избиения курьера
Туристы оказались в ловушке из-за желания увидеть китов
Букмекерам в России смягчат условия налогообложения
Раскрыто, сможет ли Сербия избежать вывода российских акционеров из NIS
Дальше
Самое популярное
Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола
Общество

Вместо «Мимозы» и шубы готовлю «Соренто». Рецепт простого салата на все случаи жизни — станет звездой новогоднего стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.