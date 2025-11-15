«Полное безумие»: в ФРГ заговорили о сделке с США по Nord Stream

Потенциальная сделка по продаже газопровода «Северный поток — 2» американскому инвестору Стивену Линчу была бы «полным безумием», такое мнение высказал депутат бундестага от ультраправой партии «Альтернатива для Германии», член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре. По его словам, которые приводит РБК, это «признак иррациональной политики» немецкого правительства.

Полное безумие. Это признак иррациональной политики. Вот так Европа, и Германия в частности, подвергается разграблению, просто из-за навязчивой идеи прекратить сотрудничество с Россией, — уверен Котре.

Он добавил, что Германия и Россия способны «без проблем» восстановить проект. Однако вместо этого в Берлине собираются пригласить иностранца, поскольку сами они «не хотят ничего делать», констатировал Котре.

Котре прибыл в Сочи для участия в симпозиуме «БРИКС — Европа» в эту субботу, 15 ноября. Вместе с ним в город приехали еще два депутата партии «Альтернатива для Германии» — глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и член Европарламента Ганс Нойхофф.