Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
15 ноября 2025 в 14:08

Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии

Депутаты АдГ приехали на симпозиум в Сочи на фоне угроз исключения из партии

Йорг Урбан Йорг Урбан Фото: Dts Nachrichtenagentur/Keystone Press Agency/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Три депутата ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли в Сочи для участия в симпозиуме «БРИКС — Европа», передает РБК. Их поездка проходит на фоне угроз исключения из АдГ. В составе делегации — депутат бундестага Штеффен Котре, глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и член Европарламента Ганс Нойхофф.

Планируется, что на мероприятии парламентарии обсудят перспективы восстановления отношений между Европейским союзом и Россией. В повестке значатся такие вопросы, как отмена санкционных ограничений, возобновление банковских связей и организация поставок энергетических ресурсов.

Ранее Нойхофф говорил, что планирует выступить на международном конгрессе в Сочи, что вызвало резкую реакцию правящего блока ХДС/ХСС, обвиняющего АдГ в работе на Москву. Политик уточнил, что мероприятие организовано Европейским институтом Российской академии наук, а его тематикой являются перспективы взаимодействия между Европейским союзом и странами БРИКС.

До этого гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» исключило из своего состава депутата Роберта Риша за участие в конференции, проходившей в России. Политик выступил на встрече международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Региональное руководство также потребовало его исключения из федеральной партии. Основанием для этого решения стало нарушение внутренних правил: Риш не согласовал свою поездку в Россию с фракцией.

Германия
партии
политика
Сочи
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В ДНР при атаке дронов ВСУ погиб священник с женой
Конфискованная взрывчатка сдетонировала в полицейском участке Кашмира
«Так все и было»: Захарова высмеяла фантазии молдавского депутата о Пушкине
Озвучено количество пострадавших в страшном ДТП в Пермском крае
Звезда «Дома-2» раскрыл причины развода с женой
Гуфа оштрафовали на девять тысяч рублей за забывчивость
Военкора WarGonzo задержали в аэропорту Еревана
В США допустили, что Зеленский не вернется из Греции
Погода в Москве в воскресенье, 16 ноября: ждать ли заморозков и много снега
«Мерзкий человек»: Трамп назвал виновного в росте преступности в Лондоне
Торгового гиганта из Китая обвинили в сотрудничестве с НОАК против США
Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии
В России арестовали регионального министра сельского хозяйства
Что означает шипованная резина? Разбираемся в тонкостях автовождения
Аналитик указал на бескомпромиссный сигнал Зеленскому от США
Магазины одежды и обуви исчезают с улиц российских городов
В Забайкалье корова заставила автобус перевернуться
Минобороны объявило об успехах армии России в Димитрове
«Будет первой европейской страной»: Франции посоветовали вступить в БРИКС
Экспорт удобрений из России в Евросоюз установил новый рекорд
Дальше
Самое популярное
Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр
Общество

Салат «Гирлянда» вместо скучных оливье и шубы. Идеальный вариант на праздничный стол: 4 ингредиента и сыр

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу
Общество

Для этого салата варю только один ингредиент. «Фейерверк» — вкусный и эффектный салат привлечет в дом деньги и удачу

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком
Общество

Салат «Красное & белое» на Новый год — всего 4 ингредиента: идеально под вино и шампанское — он станет любимчиком

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.