Немецкие депутаты прибыли в Сочи на фоне угроз исключения из партии Депутаты АдГ приехали на симпозиум в Сочи на фоне угроз исключения из партии

Три депутата ультраправой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) прибыли в Сочи для участия в симпозиуме «БРИКС — Европа», передает РБК. Их поездка проходит на фоне угроз исключения из АдГ. В составе делегации — депутат бундестага Штеффен Котре, глава фракции АдГ в ландтаге Саксонии Йорг Урбан и член Европарламента Ганс Нойхофф.

Планируется, что на мероприятии парламентарии обсудят перспективы восстановления отношений между Европейским союзом и Россией. В повестке значатся такие вопросы, как отмена санкционных ограничений, возобновление банковских связей и организация поставок энергетических ресурсов.

Ранее Нойхофф говорил, что планирует выступить на международном конгрессе в Сочи, что вызвало резкую реакцию правящего блока ХДС/ХСС, обвиняющего АдГ в работе на Москву. Политик уточнил, что мероприятие организовано Европейским институтом Российской академии наук, а его тематикой являются перспективы взаимодействия между Европейским союзом и странами БРИКС.

До этого гамбургское отделение партии «Альтернатива для Германии» исключило из своего состава депутата Роберта Риша за участие в конференции, проходившей в России. Политик выступил на встрече международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге. Региональное руководство также потребовало его исключения из федеральной партии. Основанием для этого решения стало нарушение внутренних правил: Риш не согласовал свою поездку в Россию с фракцией.