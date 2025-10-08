Немецкий депутат «расплатился» местом во фракции за поездку в Россию Депутата АдГ Риша лишили места во фракции из-за поездки в Россию

Фракция партии «Альтернатива для Германии» в Гамбурге исключила из своих рядов депутата Роберта Риша за участие в российской конференции, передает Welt. Накануне политик выступил на встрече международной лиги антиглобалистов в Санкт-Петербурге.

Кроме того, руководство реготделения партии также потребовало исключить политика из партии АдГ. Риш нарушил внутренние правила объединения, не согласовав поездку в Россию с фракцией. Местное руководство АдГ считает, что мероприятие антиглобалистов в Санкт-Петербурге якобы противоречит ценностям партии.

Риш утверждает, что его поездка носила частный характер, а на конференции он оказался случайно. По словам политика, он сопровождал «давнюю подругу из Санкт-Петербурга» и ничего «не знал ни о программе, ни об участниках» мероприятия. Отмечается, что депутат выступил на встрече, заявив о «необходимости мира в Европе».

