«Я бы выбрал Путина»: на немецком ТВ грянул скандал FR: немецкий студент выбрал Путина в качестве президента ФРГ и вызвал скандал

Участник ток-шоу в эфире программы Die 100 — Was Deutschland bewegt («Сотня — Что движет Германией») на телеканале ARD во время обсуждения воинской повинности сделал скандальное заявление о президенте РФ Владимире Путине, пишет издание Frankfurter Rundschau. Студент из Ганновера заявил, что выбрал бы его в качестве президента Германии как альтернативу участию Берлина в конфликте.

Молодой человек подчеркнул, что не хочет служить в армии. Он также признался, что не пошел бы защищать родину.

Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина, — заявил 19-летний студент.

По его мнению, конфликт с Россией не принес украинцам никакой выгоды. Его слова разозлили публику и обескуражили ведущих. Они постарались сменить тему разговора и начали доказывать необходимость военной реформы.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Германии прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор издания Юрген Эльзессер представил серебряную монету, посвященную Владимиру Путину. Презентация приурочена ко дню рождения российского лидера. Редколлегия журнала отметила, что ее выпуск вызвал «цунами спроса» среди немцев.