Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
07 октября 2025 в 23:56

«Я бы выбрал Путина»: на немецком ТВ грянул скандал

FR: немецкий студент выбрал Путина в качестве президента ФРГ и вызвал скандал

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru/ Григорий Сысоев/ РИА «Новости»

Участник ток-шоу в эфире программы Die 100 — Was Deutschland bewegt («Сотня — Что движет Германией») на телеканале ARD во время обсуждения воинской повинности сделал скандальное заявление о президенте РФ Владимире Путине, пишет издание Frankfurter Rundschau. Студент из Ганновера заявил, что выбрал бы его в качестве президента Германии как альтернативу участию Берлина в конфликте.

Молодой человек подчеркнул, что не хочет служить в армии. Он также признался, что не пошел бы защищать родину.

Если выбирать между тем, чтобы Германия воевала или ей руководил Путин, то я бы выбрал Путина, — заявил 19-летний студент.

По его мнению, конфликт с Россией не принес украинцам никакой выгоды. Его слова разозлили публику и обескуражили ведущих. Они постарались сменить тему разговора и начали доказывать необходимость военной реформы.

Ранее сообщалось, что в посольстве России в Германии прошла пресс-конференция журнала Compact, на которой главный редактор издания Юрген Эльзессер представил серебряную монету, посвященную Владимиру Путину. Презентация приурочена ко дню рождения российского лидера. Редколлегия журнала отметила, что ее выпуск вызвал «цунами спроса» среди немцев.

Владимир Путин
Германия
ток-шоу
президент РФ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Приметы 8 октября: Сергей Капустник и начало капустного сезона
Активно убивают друг друга: в ВСУ разгорелась гражданская война
Посаженный в 1829 году пятиствольный каштан срубили в Крыму
Российский аэропорт временно замер
Международные резервы РФ достигли исторического максимума
Гороскоп на 8 октября: что приготовили звезды Ракам и чем рискнут Козероги
Сотни российских туристов застряли в аэропорту Турции
Сын ставропольского судьи учился в «Сколково» на ворованные деньги
Названо неожиданное место работы угодившей в рабство в Мьянме россиянки
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 8 октября 2025 года
Дом-курятник, йога в Индии, внук-депутат: как живет лидер КПРФ Зюганов
Отключенные телефоны пропавшей семьи составили одну из версий происшествия
«Я бы выбрал Путина»: на немецком ТВ грянул скандал
Силы ПВО сбили три десятка украинских дронов за три часа
Трамп сделал горькое признание в день рождения Путина
Навка, Буйнов, Басков: кто еще из звезд поздравил Путина с днем рождения
Более полумиллиона рублей могут взыскать с известного российского певца
В Германии заявили о грядущей пенсионной реформе
Воронежские медики использовали магнит для удаления пули из груди пациента
Спектакль об изнасиловании покажут в школах? ГД выступила против. Кто прав
Дальше
Самое популярное
Биография Путина: детство, карьера, семья
Семья и жизнь

Биография Путина: детство, карьера, семья

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно
Общество

Главный суп турецких хозяек тавук чорбасы. Рецепт-находка — просто, вкусно и ароматно

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой
Семья и жизнь

Готовим шарлотку с яблоками по любимому рецепту Марины Цветаевой

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.