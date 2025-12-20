Новый год-2026
20 декабря 2025 в 07:15

Названа сумма, в которую кредит Украине обойдется Европе

Politico: кредит Украине обойдется Евросоюзу в €3 млрд ежегодно

Фото: firo Sportphoto/Global Look Press
Европейскому союзу с 2028 года придется тратить по €3 млрд ежегодно в качестве процентов в рамках плана по привлечению общего долга для финансирования обороны Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Данный вопрос обсуждался на саммите в Брюсселе. При этом общая сумма долга составляет €90 млрд.

По словам высокопоставленных чиновников ЕК, налогоплательщикам ЕС придется ежегодно платить €3 млрд в качестве процентов в рамках плана по привлечению общего долга для финансирования обороны Украины, — говорится в материале.

Европейские лидеры решили, что в 2026 году Украина получит 45 млрд евро. По их мнению, это станет для Киева «жизненно важной поддержкой на пятом году боевых действий». Оставшаяся сумма будет выплачена в 2027 году.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что выступление президента России Владимира Путина нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение украинского конфликта. По его оценке, российский лидер мастерски переложил на Запад ответственность за поиск дипломатического решения.

Евросоюз
Европа
Украина
Киев
Еврокомиссия
