Европейскому союзу с 2028 года придется тратить по €3 млрд ежегодно в качестве процентов в рамках плана по привлечению общего долга для финансирования обороны Украины, сообщает газета Politico со ссылкой на чиновников Еврокомиссии. Данный вопрос обсуждался на саммите в Брюсселе. При этом общая сумма долга составляет €90 млрд.

Европейские лидеры решили, что в 2026 году Украина получит 45 млрд евро. По их мнению, это станет для Киева «жизненно важной поддержкой на пятом году боевых действий». Оставшаяся сумма будет выплачена в 2027 году.

Ранее подполковник армии США в отставке Дэниэл Дэвис заявил, что выступление президента России Владимира Путина нанесло удар по стратегии Европейского союза, направленной на продолжение украинского конфликта. По его оценке, российский лидер мастерски переложил на Запад ответственность за поиск дипломатического решения.