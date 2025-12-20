Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
20 декабря 2025 в 07:40

Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 20 декабря: инфографика

ВС РФ в зоне СВО ВС РФ в зоне СВО Фото: МО РФ
В ночь на 20 декабря Вооруженные силы РФ пресекли попытки украинской армии совершить атаки с применением БПЛА самолетного типа на объекты на российской территории, говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Минобороны РФ. Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили 27 дронов противника. Над какими регионами были сбиты беспилотники Вооруженных сил Украины — в инфографике NEWS.ru.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены 27 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: по 10 над территориями Белгородской и Воронежской областей, по два БПЛА сбиты над территориями Курской, Липецкой областей и над акваторией Азовского моря, один — над территорией Брянской области», — сообщили в оборонном ведомстве.

Фото: Иллюстрация NEWS.ru

