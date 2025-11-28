День матери
28 ноября 2025 в 16:31

В ЕС объяснили, что мешает Украине вступить в объединение

Еврокомиссар Макграт: Украина должна побороть коррупцию для вступления в ЕС

Фото: IMAGO/Winfried Rothermel/Global Look Press
Украине необходимо обеспечить реальную борьбу с коррупцией в высших эшелонах власти, заявил еврокомиссар по вопросам демократии Майкл Макграт в интервью Politico. По его словам, без этого Киев не может рассчитывать на вступление в Европейский союз.

Еврокомиссар подчеркнул, что каждая страна-кандидат должна создать надежную систему расследования коррупционных преступлений. Он указал на необходимость эффективного судебного преследования и вынесения обвинительных приговоров в случаях коррупции.

Макграт отметил, что соблюдение стандартов верховенства права является обязательным требованием для всех государств, стремящихся присоединиться к ЕС. По его словам, демонстрация реальных достижений в этой области составляет ключевое условие для получения поддержки членов ЕС. Требования к верховенству права и борьбе с коррупцией одинаковы для всех кандидатов без исключений.

Если они (украинские власти — NEWS.ru) этого не сделают, то не получат поддержки от государств — членов Европейского союза на их пути к присоединению, — сказал Макграт.

Ранее глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак подтвердил, что сотрудники Национального антикоррупционного бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратуры проводят обыски в его квартире. Он подчеркнул, что правоохранителям предоставлен полный доступ.

