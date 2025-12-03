Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
03 декабря 2025 в 16:54

Сийярто поставил крест на планах ЕС отказаться от российской нефти

Сийярто заявил, что Венгрия отвергает план ЕС по отказу от нефти и газа из РФ

Петер Сийярто Петер Сийярто Фото: Kremlin Pool/via Global Look Press/Global Look Press
Правительство Венгрии не приемлет план Европейского союза, подразумевающий отказ от российской нефти и газа, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, чье выступление транслировалось в социальной сети Facebook (деятельность в РФ запрещена). Он подчеркнул, что Будапешт готовится к подаче иска в суд ЕС вместе с Братиславой.

Как только в Брюсселе состоится окончательное голосование по этому решению, мы немедленно оспорим его в суде ЕС. Мы немедленно инициируем судебное разбирательство. Мы уже начали необходимую юридическую работу, она идет, — сказал Сийярто.

Глава ведомства добавил, что уже обсудил данную проблему со словацким коллегой. По словам Сийярто, они договорились координировать текущую юридическую работу и действовать сообща.

Ранее Сийярто обвинил Европу в подготовке к полномасштабной войне с Россией. По его словам, в будущем вопрос будет заключаться в том, удастся ли сохранить континент. Министр также призвал избирателей принять участие в парламентских выборах в Венгрии в 2026 году.

