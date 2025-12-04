Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Врач рассказала, какими неприятностями может обернуться посещение бассейна

Врач Павлова: в бассейне можно подхватить кожные и кишечные инфекции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В случае недостаточной дезинфекции воды в бассейне возрастает риск заражения кожными и кишечными инфекциями, заявила NEWS.ru врач общей практики Елена Павлова. По ее словам, также существует вероятность подхватить грибок или получить химическое раздражение.

Главная причина того, что после посещения бассейна может возникнуть какая-то инфекция, заключается в недостаточной дезинфекции воды в связи с низким уровнем хлора или других реагентов, постоянной влажности и несоблюдении личной гигиены посетителями. В данном случае существует риск подхватить кожные инфекции по типу фолликулита, который проявляется как зудящие красные прыщики. Не исключается вероятность возникновения и кишечных инфекций: лямблиоза и эшерихиоза. Возбудители попадают в воду с фекальными частицами, и основной путь заражения — заглатывание воды, — предупредила Павлова.

Она подчеркнула, что посещение непродезинфицированного бассейна может способствовать развитию грибка стоп и ногтей. По словам врача, грибки сохраняются на влажных поверхностях, таких как деревянные решетки, бортики, коврики и общие тапочки, а хлорка оказывает на них слабое воздействие. Она также отметила, что бородавки, вызываемые вирусом папилломы человека, могут передаваться при ходьбе босиком по поверхности у бассейна.

Существует риск развития химического раздражения от той же хлорки, которая смешана с потом и мочой. Красные глаза — это сигнал о том, что вода в бассейне недостаточно чистая с гигиенической точки зрения. Профилактика заражения на 90% зависит от поведения самого посетителя. Важно подготовить себя до плавания и принять душ с мылом, чтобы удалить пот, косметику и уменьшить количество микробов, которых вы принесете в воду, — добавила Павлова.

Специалист отметила, что в бассейне стоит использовать правильную экипировку: купальник или плавки, шапочку и очки для плавания. Врач указала, что во время купания не стоит глотать воду, облизывать руки или ходить без сланцев.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре двухлетняя девочка заразилась грибковой инфекцией половых органов после посещения детского бассейна. В результате заболевание привело к тяжелому воспалению почек и высокой температуре.

Максим Кирсанов
М. Кирсанов
Наталья Наволоцкая
Н. Наволоцкая
